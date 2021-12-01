好咖啡還內建佛心！ORIS板橋大遠百概念店質感再開幕

複合式生活風格選品店早在全球精品產業興起，瑞士鐘表品牌ORIS在2020年時於遠百信義A13打造品牌全球首間Watch & Coffee複合概念店後獲得好評回饋，今日再度於板橋大遠百Mega City為全台第二間ORIS Watch & Coffee複合式專賣店開幕，並帶來多款話題時計與12月特殊節慶活動。

以輕鬆、溫暖木質調為主軸的空間內特別引進丹麥進口之北歐風家具，同時入口處等身高的超萌ORIS小熊也像一位討喜帥氣的品味好朋友，醒目且帥氣。專賣店內提供的咖啡豆更選自宏都拉斯瑪爾卡拉地區的小農咖啡豆，以多種帶有永續概念的農法施作，例如將椰殼鋪在樹下以減少雜草生長並有水土保持功用，在咖啡林間種植遮蔭樹，坐收生態多樣性的好處並間接提升咖啡豆品質，一舉多得；而ORIS更進一步善盡企業的社會責任，例如直接貿易將確保增加的收益能直接讓農民得到益處，甚至也提供教育補助計畫給合作的咖啡豆處理廠，以幫助當地農民的下一代就學，讓咖啡美味還自帶佛心。

ORIS台灣分公司副總經理黃釧峰表示，本次板橋大遠百Watch & Coffee專賣店為全世界第三間的品牌複合式概念店。原本板橋大遠百的ORIS專賣店較早開始營運，而當去年遠百信義A13專賣店開幕後，得到不少新北市消費者的回饋，因而在近一年後，受愛好者「敲碗」成功，順利將原本約12坪的櫃點順利升級，與全球潮流接軌。

於此同時，多款話題時計也成為專賣店開幕的超強亮點。例如與上海美術電影製片廠（SAFS）合作創作的「孫悟空限量表」，將對比的紅、黃、三色運用於表款設計，底蓋甚至有「美猴王」頑皮逗趣的圖像；「Big Crown指針式日曆表」則使用了新款的ORIS自製403自動上鍊機芯，具備符合COSC標準的每日-3至+5秒的精準度，並具備高抗磁能力、五日長動能，一旦在官網註冊MyOris會員與腕表資料，再可將保固延長至10年；最後Oris Rectangular則為喜愛幾何、方正風格的藏家獻上：繽紛的黃、藍、炭灰或波爾多紅色的快拆皮革表帶並使用Oris 561自動上鍊機芯，高彩、歡樂，輕快迎接嶄新的2022。