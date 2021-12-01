跑趴必備！Longchamp嚴選時髦包款 交換、造型兩相宜

每到12月，空氣裡總散發著派對與歡聚的甜蜜能量，法國精品品牌Longchamp獻上多款時髦包款推薦，以多變風格疊加上精緻細節，成為交換禮物或犒賞自己的絕佳品味之選。

從法國經典布里歐麵包得到靈感的Brioche包款，經典的方形扣環和可調節金屬鍊帶，不僅具高辨識度，同時亦可選擇肩揹或斜揹、自由造型。想傳遞低調的神秘印象？全新設計以黑色亮片搭配銀黑色金屬細節成為派對型人必備，自帶閃耀氣場，訂價21,400元，另一款Brioche包款則運用精湛絎縫工藝，將柔軟的翠綠色、奶油白色小羊皮打造為V型幾何拼接設計，色彩對比鮮明，同時預告了品牌2022的早春活力態度，訂價31,400元。

而派對總給人1970年代迪斯可舞廳、銀色水晶球的熱力聯想，Longchamp經典的Le Pliage® Cuir單肩包這回則換上銀色鱷魚壓紋皮革，經典也前衛，包款另附一條可拆卸鏈帶，手提、肩揹？讓人自主決定，訂價17,800元。經典的Roseau包款則推出一款雪白鱷魚壓紋小牛皮包款、並搭配搶眼大尺寸的銀色竹節扣，像是捎來歐洲的白雪，將浪漫與詩意隨身也隨行。