比照演唱會規格！陳耀訓用售票系統賣蛋黃酥12/6開搶

被稱作「蛋黃酥界愛馬仕」，曾創下一盒漲七倍、一顆難求的陳耀訓・麵包埠紅土鹹蛋黃酥，每年僅中秋節與農曆新年前販售，從現場徹夜大排長龍，改為網路預購，狂銷至網路也當機，陳耀訓再改作法，將與拓元售票系統合作，販售紅土蛋黃酥。這也是國內在演唱會售票系統販售蛋黃酥的首例。預計於12月6日中午12點在拓元售票系統開賣。

拓元向來是國內大型演唱會、體育賽事的售票平台翹楚，擁有豐富的線上售票經驗。世界麵包冠軍陳耀訓表示，之前自行架設購物網站，因經驗不足，讓消費者有不佳的體驗，經過多方諮詢與討論，決定與對瞬間流量、系統有豐富經驗的拓元合作。

陳耀訓・麵包埠的蛋黃酥之所以賣到當機，主要是真材實料。鹹蛋黃以紅土醃製至少22天，並且使用獲得冠軍的丹麥Lurpak奶油等；在製作技法上，陳耀訓透過無水奶油創作蛋黃酥外皮的酥脆，也將豆沙餡減糖。陳耀訓坦言，化口和酥脆往往是天秤的兩端，他也經過無數次的測試與構思，才有如今這個兼具化口與酥脆的蛋黃酥。

「我們藉由烤箱的烤焙方式，讓它底部厚而酥脆，外殼則是化口，這樣就可以達到我想要的既酥脆又具化口性。」陳耀訓這麼說。

陳耀訓指出，紅土鹹蛋黃酥得一顆顆手工製作，不像生產線可以巨量出品，再加上最佳賞味期僅常溫5天、冷藏10天，一直以來總是供不應求。但他也說，會盡最大可能生產，但也請買不到的人多多見諒。

受到通膨持續加劇的影響，陳耀訓・麵包埠也宣布，將調漲紅土鹹蛋黃酥售價，由原本一盒730元調整為800元。此外，陳耀訓也提醒，鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，這些產品來源不明、真偽難辨，建議消費者不要在非拓元售票系統購買，以免糾紛。

資訊：

預購開放日：2021年12月6日中午12:00

提貨時間：2021年12月25日～2022年1月30日（營業時間11:30~19:30）

提貨地點：台北市松山區民權東路三段160巷19弄36號（陳耀訓·麵包埠）

唯一預購管道：拓元售票系統（https://tixcraft.com/activity/detail/21_YOSHI）

紅土鹹蛋黃酥售價：800元