快訊

台大化工生作弊案屬實？ 開課系所這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比照演唱會規格！陳耀訓用售票系統賣蛋黃酥12/6開搶

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
一顆難求的蛋黃酥，今年將透過售票系統開賣。圖／陳耀訓・麵包埠提供
一顆難求的蛋黃酥，今年將透過售票系統開賣。圖／陳耀訓・麵包埠提供

被稱作「蛋黃酥界愛馬仕」，曾創下一盒漲七倍、一顆難求的陳耀訓・麵包埠紅土鹹蛋黃酥，每年僅中秋節與農曆新年前販售，從現場徹夜大排長龍，改為網路預購，狂銷至網路也當機，陳耀訓再改作法，將與拓元售票系統合作，販售紅土蛋黃酥。這也是國內在演唱會售票系統販售蛋黃酥的首例。預計於12月6日中午12點在拓元售票系統開賣。

拓元向來是國內大型演唱會、體育賽事的售票平台翹楚，擁有豐富的線上售票經驗。世界麵包冠軍陳耀訓表示，之前自行架設購物網站，因經驗不足，讓消費者有不佳的體驗，經過多方諮詢與討論，決定與對瞬間流量、系統有豐富經驗的拓元合作。

陳耀訓・麵包埠的蛋黃酥之所以賣到當機，主要是真材實料。鹹蛋黃以紅土醃製至少22天，並且使用獲得冠軍的丹麥Lurpak奶油等；在製作技法上，陳耀訓透過無水奶油創作蛋黃酥外皮的酥脆，也將豆沙餡減糖。陳耀訓坦言，化口和酥脆往往是天秤的兩端，他也經過無數次的測試與構思，才有如今這個兼具化口與酥脆的蛋黃酥。

「我們藉由烤箱的烤焙方式，讓它底部厚而酥脆，外殼則是化口，這樣就可以達到我想要的既酥脆又具化口性。」陳耀訓這麼說。

陳耀訓指出，紅土鹹蛋黃酥得一顆顆手工製作，不像生產線可以巨量出品，再加上最佳賞味期僅常溫5天、冷藏10天，一直以來總是供不應求。但他也說，會盡最大可能生產，但也請買不到的人多多見諒。

受到通膨持續加劇的影響，陳耀訓・麵包埠也宣布，將調漲紅土鹹蛋黃酥售價，由原本一盒730元調整為800元。此外，陳耀訓也提醒，鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，這些產品來源不明、真偽難辨，建議消費者不要在非拓元售票系統購買，以免糾紛。

資訊：

預購開放日：2021年12月6日中午12:00

提貨時間：2021年12月25日～2022年1月30日（營業時間11:30~19:30）

提貨地點：台北市松山區民權東路三段160巷19弄36號（陳耀訓·麵包埠）

唯一預購管道：拓元售票系統（https://tixcraft.com/activity/detail/21_YOSHI）

紅土鹹蛋黃酥售價：800元

最佳賞味期限：常溫5天、冷藏10天

史上第一次！陳耀訓將用演唱會售票系統賣蛋黃酥。圖／陳耀訓・麵包埠提供
史上第一次！陳耀訓將用演唱會售票系統賣蛋黃酥。圖／陳耀訓・麵包埠提供
它被稱作「蛋黃酥界愛馬仕」。圖／陳耀訓・麵包埠提供
它被稱作「蛋黃酥界愛馬仕」。圖／陳耀訓・麵包埠提供

蛋黃酥 麵包 演唱會

延伸閱讀

年終最大檔！PChome 24h購物「雙12」下殺1.2折起　12/1加碼LINE購物導購5%

【500趴】冠軍品牌齊聚500趴2021！法朋烘焙甜點坊、好食光Keya Jam、陳耀訓・麵包埠、莎士比亞烘焙坊

麵包冠軍陳耀訓、興波咖啡聯手推生吐司！全家便利商店獨家限量販售

于美人X陳耀訓「島嶼的祝福」開賣 「做好事」挺進13年

相關新聞

好咖啡還內建佛心！ORIS板橋大遠百概念店質感再開幕

複合式生活風格選品店早在全球精品產業興起，瑞士鐘表品牌ORIS在2020年時於遠百信義A13打造品牌全球首間Watch ...

比照演唱會規格！陳耀訓用售票系統賣蛋黃酥12/6開搶

被稱作「蛋黃酥界愛馬仕」，曾創下一盒漲七倍、一顆難求的陳耀訓・麵包埠紅土鹹蛋黃酥，每年僅中秋節與農曆新年前販售，從現場徹...

跑趴必備！Longchamp嚴選時髦包款 交換、造型兩相宜

每到12月，空氣裡總散發著派對與歡聚的甜蜜能量，法國精品品牌Longchamp獻上多款時髦包款推薦，以多變風格疊加上精緻...

7-11推法國LE CREUSET米奇系列集點！還有一系列可愛耶誕禮物推薦

邁入12月，歲末年終聚會特別多，搶攻交換禮物及派對聚會商機，7-ELEVEN推出「法國LE CREUSET米奇系列精品集...

撐不住！欣葉日本料理喊漲 明年元旦起調漲80至120元

欣葉日本料理今日指出，為持續提供好品質的料理、服務與用餐環境，將自111年1月1日起調整現行餐費，成人平日午餐780元，...

全聯火鍋季正式開跑 百款常溫火鍋湯底線上線下都優惠

氣溫驟降，正是吃鍋最佳時機！全聯今年於9月初即開始在門市販售常溫火鍋湯底，根據內部統計，全聯火鍋常溫湯底今年度已賣了近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。