7-11推法國LE CREUSET米奇系列集點！還有一系列可愛耶誕禮物推薦

邁入12月，歲末年終聚會特別多，搶攻交換禮物及派對聚會商機，7-ELEVEN推出「法國LE CREUSET米奇系列精品集點」活動，迪士尼風靡近一世紀的經典人物米奇與法國鍋具LE CREUSET聯名，包括可愛又實用的迷你圓烤盅、迷你醬料碟3入組，可當作交換禮物、也能當成派對餐桌上的繽紛裝飾；為了回饋OPEN POINT會員，即起至12月2日晚上11點59分限時推出「門市快閃購」活動，活動期間至門市消費不限金額、報電話號碼就可以加價購，集點則於12月3日開跑。此外，還有「金色璀璨小熊維尼集點」第二波登場，共有限量連帽大毛毯、旋轉星空燈、多功能單柄料理鍋等限量周邊商品等粉絲收藏。

7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品門市快閃購／集點」即日起至12月26日開跑，推出「限量米奇系列迷你圓烤盅」，可放入烤箱或微波爐，適合用於烘焙各式甜點、焗烤料理，耐熱程度高達260℃，共有櫻桃紅、貝殼粉、閃亮黑等3款，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加749元可加購一款（約市價4.2折），12月3日起集滿6點加749元可加購一款；「限量米奇系列迷你醬料碟3入組」耐熱程度高達260℃，適用於烤箱和微波爐，還可當造型飯模或造型烘焙，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加1,049元（約市價4.6折），12月3日起集滿6點加1,049元。

此外，7-ELEVEN同步推出多款實用又可愛的肖像小物商品，，提供耶誕禮物、交換禮物更多元的選擇。預購商品包括蠟筆小新小夜燈、HELLO KITTY保溫杯/保溫罐/電烤箱、迪士尼系列生活用品、卡娜赫拉的小動物彈簧P助小植物擺飾等。另有「皮卡丘造型積木列車」、「BT21超級巨星公仔－-白雪國度」、「天竺鼠車車紓壓公仔」於部分門市販售；「咖波造型水晶球經典款／聖誕款」每個售價479元、「咖波好朋友絨毛置物盒」售價529元，12月15日起限定3,500間門市販售。