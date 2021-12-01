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7-11推法國LE CREUSET米奇系列集點！還有一系列可愛耶誕禮物推薦

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品」推出「限量米奇系列迷你圓烤盅」，共有櫻桃紅、貝殼粉、閃亮黑等3款，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加749元可加購一款；12月3日起集滿6點加749元可加購一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品」推出「限量米奇系列迷你圓烤盅」，共有櫻桃紅、貝殼粉、閃亮黑等3款，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加749元可加購一款；12月3日起集滿6點加749元可加購一款。圖／7-ELEVEN提供

邁入12月，歲末年終聚會特別多，搶攻交換禮物及派對聚會商機，7-ELEVEN推出「法國LE CREUSET米奇系列精品集點」活動，迪士尼風靡近一世紀的經典人物米奇與法國鍋具LE CREUSET聯名，包括可愛又實用的迷你圓烤盅、迷你醬料碟3入組，可當作交換禮物、也能當成派對餐桌上的繽紛裝飾；為了回饋OPEN POINT會員，即起至12月2日晚上11點59分限時推出「門市快閃購」活動，活動期間至門市消費不限金額、報電話號碼就可以加價購，集點則於12月3日開跑。此外，還有「金色璀璨小熊維尼集點」第二波登場，共有限量連帽大毛毯、旋轉星空燈、多功能單柄料理鍋等限量周邊商品等粉絲收藏。

7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品門市快閃購／集點」即日起至12月26日開跑，推出「限量米奇系列迷你圓烤盅」，可放入烤箱或微波爐，適合用於烘焙各式甜點、焗烤料理，耐熱程度高達260℃，共有櫻桃紅、貝殼粉、閃亮黑等3款，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加749元可加購一款（約市價4.2折），12月3日起集滿6點加749元可加購一款；「限量米奇系列迷你醬料碟3入組」耐熱程度高達260℃，適用於烤箱和微波爐，還可當造型飯模或造型烘焙，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加1,049元（約市價4.6折），12月3日起集滿6點加1,049元。

此外，7-ELEVEN同步推出多款實用又可愛的肖像小物商品，，提供耶誕禮物、交換禮物更多元的選擇。預購商品包括蠟筆小新小夜燈、HELLO KITTY保溫杯/保溫罐/電烤箱、迪士尼系列生活用品、卡娜赫拉的小動物彈簧P助小植物擺飾等。另有「皮卡丘造型積木列車」、「BT21超級巨星公仔－-白雪國度」、「天竺鼠車車紓壓公仔」於部分門市販售；「咖波造型水晶球經典款／聖誕款」每個售價479元、「咖波好朋友絨毛置物盒」售價529元，12月15日起限定3,500間門市販售。

7-ELEVEN預購還推出時下最夯的暖手寶，以迪士尼、San-X、漫威等3大國際知名品牌的人氣肖像設計，開發小熊維尼、跳跳虎、角落小夥伴、鋼鐵人、蜘蛛人為主題的輕巧暖手寶，一機擁有45℃、55℃兩段溫控，過熱自動斷電，保暖不燙手，絨毛材質設計觸感柔軟，每款售價990元。

7-ELEVEN預購推出「Hello Kitty電烤箱」，優惠價1,890元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「Hello Kitty電烤箱」，優惠價1,890元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「迪士尼絨毛手提袋」，共有小熊維尼、奇奇等兩款，每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「迪士尼絨毛手提袋」，共有小熊維尼、奇奇等兩款，每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「咖波造型水晶球經典款／聖誕款」，每個售價479元，12月15日起限定3,500店門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「咖波造型水晶球經典款／聖誕款」，每個售價479元，12月15日起限定3,500店門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品」推出「限量米奇系列迷你醬料碟3入組」，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加1,049元（約市價4.6折）；12月3日起集滿6點加1,049元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品」推出「限量米奇系列迷你醬料碟3入組」，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加1,049元（約市價4.6折）；12月3日起集滿6點加1,049元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品」推出「限量米奇系列迷你醬料碟3入組」，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加1,049元（約市價4.6折）；12月3日起集滿6點加1,049元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品」推出「限量米奇系列迷你醬料碟3入組」，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加1,049元（約市價4.6折）；12月3日起集滿6點加1,049元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「蠟筆小新小夜燈」，共有蠟筆小新、小白、粉紅鱷魚等3款，每款售價379元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「蠟筆小新小夜燈」，共有蠟筆小新、小白、粉紅鱷魚等3款，每款售價379元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品」推出「限量米奇系列迷你圓烤盅」，共有櫻桃紅、貝殼粉、閃亮黑等3款，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加749元可加購一款（約市價4.2折）；12月3日起集滿6點加749元可加購一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品」推出「限量米奇系列迷你圓烤盅」，共有櫻桃紅、貝殼粉、閃亮黑等3款，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加749元可加購一款（約市價4.2折）；12月3日起集滿6點加749元可加購一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「馬來貘擴香石－趴著SPA款／抱著瑜珈球款」，每款售價199元、12月2日至12月5日每款優惠價175元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN推出「BT21超級巨星公仔－白雪國度」，內有不同角色與專屬場景組隨機出貨，部分門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「BT21超級巨星公仔－白雪國度」，內有不同角色與專屬場景組隨機出貨，部分門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「Hello Kitty／雙子星保溫罐1,000ml」，每款優惠價990元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「Hello Kitty／雙子星保溫罐1,000ml」，每款優惠價990元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「卡娜赫拉的小動物－彈簧P助小植物擺飾」，售價249元、12月2日至12月5日優惠價212元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「卡娜赫拉的小動物－彈簧P助小植物擺飾」，售價249元、12月2日至12月5日優惠價212元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「迪士尼暖心玩偶」，共有史迪奇、小熊維尼、三眼怪等3款，每款售價790元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「迪士尼暖心玩偶」，共有史迪奇、小熊維尼、三眼怪等3款，每款售價790元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「卡娜赫拉的小動物－2022祈福御守桌曆」，售價220元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「卡娜赫拉的小動物－2022祈福御守桌曆」，售價220元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「BT21超級巨星公仔－白雪國度」，內有不同角色與專屬場景組隨機出貨，每個售價199元，部分門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「BT21超級巨星公仔－白雪國度」，內有不同角色與專屬場景組隨機出貨，每個售價199元，部分門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「皮卡丘造型積木列車」，共兩款，每款售價299元，部分門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「皮卡丘造型積木列車」，共兩款，每款售價299元，部分門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「經典迪士尼故事書系列場景公仔」，每款售價999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「經典迪士尼故事書系列場景公仔」，每款售價999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「天竺鼠車車紓壓公仔」，共6款，每款售價199元，部分門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「天竺鼠車車紓壓公仔」，共6款，每款售價199元，部分門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品」推出「限量米奇系列迷你圓烤盅」，共有櫻桃紅、貝殼粉、閃亮黑等3款，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加749元可加購一款（約市價4.2折）；12月3日起集滿6點加749元可加購一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「法國LE CREUSET精品」推出「限量米奇系列迷你圓烤盅」，共有櫻桃紅、貝殼粉、閃亮黑等3款，即起至12月2日晚上11點59分消費不限金額加749元可加購一款（約市價4.2折）；12月3日起集滿6點加749元可加購一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN預購推出「Hello Kitty 350ml造型保溫杯」、「Hello Kitty 500ml保溫杯」，每款優惠價690元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN預購推出「Hello Kitty 350ml造型保溫杯」、「Hello Kitty 500ml保溫杯」，每款優惠價690元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN推出「咖波好朋友絨毛置物盒」，售價529元，12月15日起限定3,500店門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「咖波好朋友絨毛置物盒」，售價529元，12月15日起限定3,500店門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「Hello Kitty玻璃杯2入組－點心」，售價369元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「Hello Kitty玻璃杯2入組－點心」，售價369元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「Hello Kitty 3入保鮮碗糖果款／櫻花款」，每組售價899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購推出「Hello Kitty 3入保鮮碗糖果款／櫻花款」，每組售價899元。圖／7-ELEVEN提供

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