撐不住！欣葉日料喊漲 明年元旦起調漲80至120元

欣葉日本料理今日指出，為持續提供好品質的料理、服務與用餐環境，將自111年1月1日起調整現行餐費，成人平日午餐780元，平日晚餐與假日午、晚餐920元，下午茶平日620元、假日660元，平均漲幅80~120元。據了解，欣葉日料上次調價是2013年。

欣葉指出，明年元旦啟用新價，但開放今年12月31日前、預訂明年4月底前用餐，均可同享現行餐費，凡持有已購買的紙本/電子餐券於明年調價後使用，也享同餐期不須另補差價。

明年元旦起，欣葉日本料理平日周一到五午餐成人餐費由680元調漲為780元，下午茶從540元調為620元，晚餐由820漲至920元；周末例假日與特殊節日午餐由820元調漲至920元，下午茶原540元調至660元，晚餐820元漲至920元。

定位在日料、隨四季更迭的欣葉日本料理，從生魚片、壽司、冷菜、沙拉、小缽、中華料理、湯品、烤物、炸物、鐵板、蒸物、甜點、水果、吧檯約14區近百道，每季持續有季節新品推出，調價後，除提供年底前預訂的早鳥優惠外，包括春節及特殊節日，比照一般假日餐費、不另加價；兒童未滿6歲免費、12歲以下半價；銀髮60歲以上95折。另外，素食消費者預訂用餐，除可餐檯取餐外，還能額外享用現做素食套餐。