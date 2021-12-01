全聯火鍋季正式開跑 百款常溫火鍋湯底線上線下都優惠

氣溫驟降，正是吃鍋最佳時機！全聯今年於9月初即開始在門市販售常溫火鍋湯底，根據內部統計，全聯火鍋常溫湯底今年度已賣了近200萬包，創造超過3億元業績，平均較去年同期成長逾5成。近期更針對今年火鍋祭推出全新電視廣告，由全聯先生教你選購湯包後，再3步驟輕鬆買「第一站冷藏生鮮、第二站冷凍火鍋料、第三站急凍鮮物」迅速就能一次購足。同時，全聯今年更主張好料配好鍋，將自12月3日起推出康寧餐具200福利點起加價購，換購價最低只要3.8折起，還有多款廚房家電及鴛鴦鍋具預購優惠，預計今年火鍋祭業績較去年雙位數成長。

全聯指出，從熱銷10大榜單分析，有一半名次都是麻辣風味，排行榜中更有9成都是名店品牌，為滿足民眾在寒冷冬天吃鍋需求，自12月3日起至2022年1月6日期間，祭出指定火鍋湯底同系列第2件5折優惠。「PXGo!全聯線上購」同步支援火鍋祭，12月3日至12月16日活動期間火鍋專區贈送指定商品50元折價券，消費滿1,000元以上再加碼享5%福利點數回饋。而火鍋配料靈魂伴侶泡麵，也同步推出「亞洲泡麵博覽會」，生活誌指定品8折起，部分商品還有買1送1優惠，不論是韓國人氣拉麵、道地日本炒麵，或是濃郁異國湯麵與人氣乾拌麵等，通通都能到全聯一次買齊，為火鍋聚會增添飽足。

而去年好評不斷、至今仍有許多民眾敲碗回歸的「全火鍋」，今年也特別邀請當時監製「全火鍋」菜單湯底的聖凱師與KOL見習網美小吳、李靜一起公開「全火鍋」湯底煮法，也強調「全火鍋」販售的所有生鮮食材或名店湯底，其實都可以在全聯小時達上購足，影片預計12月6日上線。全聯小時達自12月3日至12月23日購買指定火鍋商品享8.5折，最高可現折120元，再贈預購指定鍋具120元折價券。