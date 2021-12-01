快訊

Omicron來勢洶洶！日本禁外國人入境 長榮、華航即起停售赴日機票

服務生送冰塊、買藥沒察覺？高嘉瑜遭暴打 網怒刷飯店Google評論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情戴口罩掀「無粉底妝容風」！5步驟打造素顏仙女肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
想要服貼又緊緻的完美持妝效果，三水法不可少。圖／愛甯Spencer提供
想要服貼又緊緻的完美持妝效果，三水法不可少。圖／愛甯Spencer提供

疫情關係，許多人出門都得戴口罩。然而口罩內潮濕又因為呼吸而悶熱，讓妝感都糊成一團，脫下口罩瞬間尷尬，不僅讓妝容土石流，還會增加肌膚的負擔，還用厚重粉底液跟三明治定妝法嗎？肯定會讓妝感全慘。

近期開始流行起「無粉底妝容」熱潮，單純只靠粉餅遮瑕，搭配著正確的妝前保養和定妝，打造一個即使悶熱潮濕也不崩壞的持妝妝感，以下5個簡單的妝前步驟快學起來。

步驟1、妝前三水讓肌膚穩定

既然叫「無粉底妝容」勢必不靠粉底也要維持完美妝感，到底在秋冬時期該如何維持一整天細緻的妝容了？秘訣就藏在妝前的保養環節之中。那何謂三水呢？就是化妝水、面膜、精華液，這三個保養步驟，不僅能除去臉上的老廢角質，又能達到臉部的保水澎潤感，讓上妝時更服貼緊緻。

步驟2、膚色校正

完成三水保濕法後，緊接著要校正膚色，使膚色看起來均勻，可使用妝前乳，讓偏黃、顏色不均的地方來修復，建議使用紫色妝前乳來提亮；綠色妝前乳遮蓋泛紅的肌膚，如痘痘、敏感部位，就這樣打好基礎。

步驟3、局部強化及遮瑕

較明顯的痘痘、痘疤、黑眼圈等部位，用遮瑕膏來輕點壓在局部位置，讓瑕疵瞬間隱形，又能跟膚色貼合，更顯自然美肌感。

步驟4、定妝噴霧

定妝噴霧，有些人覺得似乎沒有特殊的必要，就會跟蜜粉擇一使用，其兩者的定妝感覺不同，先以保濕又定妝兼具的噴霧，以Z字的方式均勻噴灑於臉上，等待15秒至30秒就完成了第一次定妝程序。

步驟5、蜜粉、散粉定妝

前置的步驟都完成後，再拍上散粉或蜜粉加持，肌膚會呈現出水潤乾淨的透亮感。趁著這段時間，再按壓粉餅，讓妝感可以更精緻服貼，這樣整體妝感大致完成，顛覆大家厚重又出現乾紋的粉感，讓肌膚散發出陶瓷光澤，想要鵝蛋肌就靠5個步驟了。

想要完美妝感，以下5個步驟不可忽略。圖／愛甯Spencer提供
想要完美妝感，以下5個步驟不可忽略。圖／愛甯Spencer提供
「無粉底妝容」感，就從基礎打底做起。圖／愛甯Spencer提供
「無粉底妝容」感，就從基礎打底做起。圖／愛甯Spencer提供

口罩 疫情 化妝品

延伸閱讀

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

超近拍又素顏也不怕！41歲蔡依林「超完美發光肌」又接新代言　曝光變美秘訣靠「專心」

51歲影后金惠秀爆乳禮服驚艷青龍獎！同框年下演員也不顯老的50+凍齡保養祕訣公開

洪秀柱神仙級顏值成「最佳整型範本」　素顏床照網瘋傳

相關新聞

陳耀訓用售票系統賣蛋黃酥！12/6開賣、每盒800元

被稱作「蛋黃酥界愛馬仕」，曾創下一盒漲七倍、一顆難求的陳耀訓・麵包埠紅土鹹蛋黃酥，每年僅中秋節與農曆新年前販售，從現場徹...

跑趴必備！Longchamp嚴選時髦包款 交換、造型兩相宜

每到12月，空氣裡總散發著派對與歡聚的甜蜜能量，法國精品品牌Longchamp獻上多款時髦包款推薦，以多變風格疊加上精緻...

7-11推法國LE CREUSET米奇系列集點！還有一系列可愛耶誕禮物推薦

邁入12月，歲末年終聚會特別多，搶攻交換禮物及派對聚會商機，7-ELEVEN推出「法國LE CREUSET米奇系列精品集...

撐不住！欣葉日料喊漲 明年元旦起調漲80至120元

欣葉日本料理今日指出，為持續提供好品質的料理、服務與用餐環境，將自111年1月1日起調整現行餐費，成人平日午餐780元，...

全聯火鍋季正式開跑 百款常溫火鍋湯底線上線下都優惠

氣溫驟降，正是吃鍋最佳時機！全聯今年於9月初即開始在門市販售常溫火鍋湯底，根據內部統計，全聯火鍋常溫湯底今年度已賣了近2...

疫情戴口罩掀「無粉底妝容風」！5步驟打造素顏仙女肌

疫情關係，許多人出門都得戴口罩。然而口罩內潮濕又因為呼吸而悶熱，讓妝感都糊成一團，脫下口罩瞬間尷尬，不僅讓妝容土石流，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。