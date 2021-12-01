疫情戴口罩掀「無粉底妝容風」！5步驟打造素顏仙女肌

疫情關係，許多人出門都得戴口罩。然而口罩內潮濕又因為呼吸而悶熱，讓妝感都糊成一團，脫下口罩瞬間尷尬，不僅讓妝容土石流，還會增加肌膚的負擔，還用厚重粉底液跟三明治定妝法嗎？肯定會讓妝感全慘。

近期開始流行起「無粉底妝容」熱潮，單純只靠粉餅遮瑕，搭配著正確的妝前保養和定妝，打造一個即使悶熱潮濕也不崩壞的持妝妝感，以下5個簡單的妝前步驟快學起來。

步驟1、妝前三水讓肌膚穩定

既然叫「無粉底妝容」勢必不靠粉底也要維持完美妝感，到底在秋冬時期該如何維持一整天細緻的妝容了？秘訣就藏在妝前的保養環節之中。那何謂三水呢？就是化妝水、面膜、精華液，這三個保養步驟，不僅能除去臉上的老廢角質，又能達到臉部的保水澎潤感，讓上妝時更服貼緊緻。

步驟2、膚色校正

完成三水保濕法後，緊接著要校正膚色，使膚色看起來均勻，可使用妝前乳，讓偏黃、顏色不均的地方來修復，建議使用紫色妝前乳來提亮；綠色妝前乳遮蓋泛紅的肌膚，如痘痘、敏感部位，就這樣打好基礎。

步驟3、局部強化及遮瑕

較明顯的痘痘、痘疤、黑眼圈等部位，用遮瑕膏來輕點壓在局部位置，讓瑕疵瞬間隱形，又能跟膚色貼合，更顯自然美肌感。

步驟4、定妝噴霧

定妝噴霧，有些人覺得似乎沒有特殊的必要，就會跟蜜粉擇一使用，其兩者的定妝感覺不同，先以保濕又定妝兼具的噴霧，以Z字的方式均勻噴灑於臉上，等待15秒至30秒就完成了第一次定妝程序。

步驟5、蜜粉、散粉定妝