全台限量25萬包！萊爾富「五虎臨門開運福袋」特獎史上最多

2022年農曆春節即將到來，超商開運福袋正式登場，萊爾富即日起至2022年3月1日推出全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，欣逢萊爾富開運福袋5周年，祭出史上最多福袋特獎獎項「100台iPhone 13系列」，每包福袋內含1張抽獎券、6款隨機商品及1款獨家限定幾米商品，幸運的民眾還有機會獲得隨袋禮小驚喜。12月29日起還將推出不同玩法的「發財卡」，全台限量20萬包，除了與「五虎臨門開運福袋」之外，還設計內含一組保底的萊爾富50元購物金。

萊爾富今年推出的「五虎臨門開運福袋」售價200元，全台限量25萬包、售完為止，即日起在全台門市登場，以「100台iPhone 13系列等你刮」為主打，創下萊爾富開賣福袋以來史上最多特獎獎項的一次，特獎總數高達101項。萊爾富更特別將6款幾米獨家商品收錄進福袋內，包含2款迷你桌曆、4款紅包袋隨機出貨，還有逾3萬份的隨機精緻隨袋禮，包括千元精品包、時尚配件、彩妝保養品等。

今年的「五虎臨門開運福袋」內含1個獨家限定幾米商品、6個隨機商品和抽獎券一張，商品組合有8種，品項包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品、日用品等，最高組合有機會獲得高達287元商品；每張抽獎券享有三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含特獎50台iPhone 13 128GB、50台iPhone 13 mini 128GB；二獎為Celine AVA手袋、共1名；三獎、四獎為Dyson吸塵器及吹風機（各2名）；五獎為CHANEL耳環（3名，三款隨機出貨），六獎至十獎高達20名，有機會獲得實用時尚配件、精品家電、名品香氛等好禮，以及300名的Hi-Life購物金100元機會，萊爾富也提供多項商品折扣特價、商品免費兌換和異業優惠等超值獎項。

第二重「序號抽汽車」祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross（白）一台，還有Louis Vuitton路易威登的特獎LV硬殼包一名。第三重「會員遊戲獎」萊爾富祭出總點數高達1億Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項驚喜，提供Hi-Life會員點數168 Hi點、888 Hi點、1,688 Hi點、8,888 Hi點、16,888Hi點，以及最高888,888 Hi點。