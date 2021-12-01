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全台限量25萬包！萊爾富「五虎臨門開運福袋」特獎史上最多

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起推出限量「五虎臨門開運福袋」、12月29日推出限量「發財卡」，祭出史上最多特獎獎項。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起推出限量「五虎臨門開運福袋」、12月29日推出限量「發財卡」，祭出史上最多特獎獎項。圖／萊爾富提供

2022年農曆春節即將到來，超商開運福袋正式登場，萊爾富即日起至2022年3月1日推出全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，欣逢萊爾富開運福袋5周年，祭出史上最多福袋特獎獎項「100台iPhone 13系列」，每包福袋內含1張抽獎券、6款隨機商品及1款獨家限定幾米商品，幸運的民眾還有機會獲得隨袋禮小驚喜。12月29日起還將推出不同玩法的「發財卡」，全台限量20萬包，除了與「五虎臨門開運福袋」之外，還設計內含一組保底的萊爾富50元購物金。

萊爾富今年推出的「五虎臨門開運福袋」售價200元，全台限量25萬包、售完為止，即日起在全台門市登場，以「100台iPhone 13系列等你刮」為主打，創下萊爾富開賣福袋以來史上最多特獎獎項的一次，特獎總數高達101項。萊爾富更特別將6款幾米獨家商品收錄進福袋內，包含2款迷你桌曆、4款紅包袋隨機出貨，還有逾3萬份的隨機精緻隨袋禮，包括千元精品包、時尚配件、彩妝保養品等。

今年的「五虎臨門開運福袋」內含1個獨家限定幾米商品、6個隨機商品和抽獎券一張，商品組合有8種，品項包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品、日用品等，最高組合有機會獲得高達287元商品；每張抽獎券享有三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含特獎50台iPhone 13 128GB、50台iPhone 13 mini 128GB；二獎為Celine AVA手袋、共1名；三獎、四獎為Dyson吸塵器及吹風機（各2名）；五獎為CHANEL耳環（3名，三款隨機出貨），六獎至十獎高達20名，有機會獲得實用時尚配件、精品家電、名品香氛等好禮，以及300名的Hi-Life購物金100元機會，萊爾富也提供多項商品折扣特價、商品免費兌換和異業優惠等超值獎項。

第二重「序號抽汽車」祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross（白）一台，還有Louis Vuitton路易威登的特獎LV硬殼包一名。第三重「會員遊戲獎」萊爾富祭出總點數高達1億Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項驚喜，提供Hi-Life會員點數168 Hi點、888 Hi點、1,688 Hi點、8,888 Hi點、16,888Hi點，以及最高888,888 Hi點。

12月29日起萊爾富再推出全台限量20萬包，不同玩法、不同包裝形式的的「發財卡」，每包售價200元，售完為止，維持與「五虎臨門開運福袋」同享超值大獎的驚喜。今年邁入第3年的「發財卡」祭出高達600種的商品組合，指定期限內皆可隨時分批兌換，還能刮到一般福袋無法放入的冰品、冷藏飲料等商品；今年更設計了4款隨機商品與一組保底的萊爾富50元購物金，提升使用便利與彈性，最高還有機會刮中翻10倍的500元購物金。

萊爾富即日起推出全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，12月29日起再推出不同玩法、全台限量20萬包的「發財卡」。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起推出全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，12月29日起再推出不同玩法、全台限量20萬包的「發財卡」。圖／萊爾富提供
萊爾富推出限量「五虎臨門開運福袋」，福袋內特獎獎項創歷年之最，還有6款獨家限定幾米周邊商品隨機出貨。圖／萊爾富提供
萊爾富推出限量「五虎臨門開運福袋」，福袋內特獎獎項創歷年之最，還有6款獨家限定幾米周邊商品隨機出貨。圖／萊爾富提供
今年萊爾富限量「五虎臨門開運福袋」以「100台iPhone13系列等你刮」為主打，創下開賣福袋以來史上最多特獎獎項的一次，特獎總數高達101項。圖／萊爾富提供
今年萊爾富限量「五虎臨門開運福袋」以「100台iPhone13系列等你刮」為主打，創下開賣福袋以來史上最多特獎獎項的一次，特獎總數高達101項。圖／萊爾富提供
12月31日前可透過紙本振興五倍劵購買萊爾富「五虎臨門開運福袋」或「發財卡」，結帳時出示會員資格，享萊爾富振興擴大加碼翻倍贈等值紙本振興劵面額的滿額購物金。圖／萊爾富提供
12月31日前可透過紙本振興五倍劵購買萊爾富「五虎臨門開運福袋」或「發財卡」，結帳時出示會員資格，享萊爾富振興擴大加碼翻倍贈等值紙本振興劵面額的滿額購物金。圖／萊爾富提供
萊爾富今年推出「五虎臨門開運福袋」，售價200元，全台限量25萬包，即日起在全台門市開賣。圖／萊爾富提供
萊爾富今年推出「五虎臨門開運福袋」，售價200元，全台限量25萬包，即日起在全台門市開賣。圖／萊爾富提供
萊爾富今年邁入第三年的「發財卡」除了與「五虎臨門開運福袋」同享超值大獎驚喜，還設計內含一組保底的萊爾富50元購物金。圖／萊爾富提供
萊爾富今年邁入第三年的「發財卡」除了與「五虎臨門開運福袋」同享超值大獎驚喜，還設計內含一組保底的萊爾富50元購物金。圖／萊爾富提供

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