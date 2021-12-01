高雄人久等了！睽違3年RIMOWA進駐義享廣場 開出全台第6家門市

豪華旅行箱品牌RIMOWA繼8月進駐台南、11月選在台北SOGO百貨成立專賣店後，看好疫情降溫後的旅行需求，持續展店計畫！睽違3年，RIMOWA再度回到高雄，開出全台第6家門市，讓在地消費者不用遠行，也能入手最新商品。

RIMOWA因為代理權的紛爭，致使在2018年後就結束了在高雄的據點，直到今年新代理商的規劃下，才從北到南逐步拓展新店。不同於2012年選在高雄夢時代百貨成立品牌旗艦店的作法，RIMOWA全新的義享廣場店，走的是精緻路線，佔地僅有21坪。裝潢風格亦延續台南或是台北SOGO店，選用含蓄的金屬色調為主，圓角牆面則向經典行李箱形狀致敬。店內亦設貼紙牆和顧客服務櫃台，協助處理部分的維修需求。除了經典行李箱，新店還展示包括Never Still黑色斜背袋、Personal鋁鎂合金中性硬殼斜背袋和銀色的Original Compact。

RIMOWA全新的義享廣場店，走的是精緻路線，佔地僅有21坪。圖／RIMOWA提供

而眼看耶誕節即將到來，TUMI也針對女性消費者準備了Devoe和Voyageur系列包款。像是現代感十足且實用的Meadow背包是Devoe系列中適合工作、學習或旅行等多用途的包款，配有方便收納的水壺袋，可放置於背包的內部或外部。對於喜歡佩戴腰包或隨身攜帶必需品的人來說，Devoe系列裡的Sloan單肩包是不可或缺的選項。若是喜愛輕質單品，Voyageur系列尼龍Carson後背包或是Troy斜背包是不錯的選擇，輕巧又帶有多個口袋和可輕鬆調節的拆卸式肩帶，任意搭配出個人魅力。

TUMI Devoe系列Meadow背包17,800元。圖／TUMI提供