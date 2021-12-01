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有.設計12月聖誕好禮 LINE Pay最高享10%點數回饋

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

有.設計uDesign「聖誕設計所」，於12月1日至12月12日止期間使用LINE Pay消費，最高可享10%LINE POINTS點數回饋。圖／聯合數位文創提供
有.設計uDesign「聖誕設計所」，於12月1日至12月12日止期間使用LINE Pay消費，最高可享10%LINE POINTS點數回饋。圖／聯合數位文創提供

入冬後最期待的12月聖誕節終於即將來臨!不少民眾都在煩惱今年交換禮物要如何展現心意又別出心裁，質感設計平台有.設計uDesign對此規劃線上活動「聖誕設計所」，呼應疫情時下對於個人品味及空間品味的追求，推出多款送禮、收藏都非常合適的限時折扣商品，並與LINE Pay合作，於12月1日至12月12日止期間使用LINE Pay消費，最高可享10%LINE POINTS點數回饋，部分商品也推出最低5折起優惠。

本次「聖誕設計所」，針對居家空間推出五大類型開箱專區，有以餐廳區推出美味開箱企劃，包含紅酒真空保存醒酒瓶、隨身咖啡機以及日本晴九谷燒陶瓷盤、還有英國百年茶品牌-限定聖誕巧克力粉；客廳區著重擺設、運動需求，推出氣氛開箱，SML系列公仔、運動商品；書房則是重視個人空間的知性開箱；以靈感美學出發，募資千萬的讀曆書店日曆及推出多款文具商品；最後則是最能放鬆的浴室療癒開箱，特別推薦多款香氛香皂及護膚用品，讓你一整天都能享有專屬品味，彷彿是個人ＩＤ一般。

另外許多人也經常有挑選禮物的同時，自己也很想多買一組收藏，有.設計也推出了指定商品抽買一送一專區，期間購買就有機會抽中相同商品(款式不限)，讓你贈送一份美好心意的同時，有.設計也回贈一份給你，詳細活動敬請參閱官方網站粉絲團公告為主。

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