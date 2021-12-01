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後疫情時代！重新展開瑜珈練習前的停看聽 專家一次整理

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖／有.設計uDesign提供
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瑜珈絕對是疫情後能夠再次受到注目的養身項目之一，除了能舒緩身心靈外、更能打造完美身材曲線。但在這疫情後的新生活展開前，應該更加重視擁有個人瑜珈墊或是如何消毒清潔瑜珈墊。切記「工欲善其事，必先利其器」，不同的瑜珈墊練起來絕對差很大，瑜珈墊是否出現異味也會連帶影響了練習的心情。但這麼多品牌該從何挑起？

瑜珈，已經成為近年許多藝人、名人喜好分享的主題，同時也帶動了許多國外知名瑜珈品牌的大量引進，提供了消費者更多元、專業的選擇。諸如美國MANDUKA、英國Clesign、Vogue常客Yoga Design Lab等瑜珈墊、韓國網紅代表服飾GRANDELINE等等。而兼具專業、時尚及高水準的品質，就成了如何在眾多品牌競爭中還能脫穎而出的關鍵！以瑜珈為主題的運動用品代理商PERNEXT品牌經理，精選瑜珈墊清潔劑以及值得擁有的頂級瑜珈墊，一起踏上瑜珈旅程吧！

圖／有.設計uDesign提供
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瑜珈墊消毒清潔的關鍵？深層清潔 + 香氛療癒一次滿足，只須一瓶！

個人衛生已經變成疫情教會我們的一大課題，除了攜帶自己的墊子上課外，維持清潔也非常重要！很多人不知道瑜珈墊到底該如何清潔自己的瑜珈墊。其實因為瑜珈的普及，品牌也推出了許多瑜珈墊專用的清潔劑，主要分為精油基底以及酒精為基底的兩種不同屬性瑜珈墊。這次介紹的是不具揮發性溶劑，以精油為基底的INEXTION Mat Wash 瑜珈墊專用清潔劑，運用精油成分中的天然殺菌力進行清潔，且不含任何有害化學物質或有毒清潔劑，更可100% 生物分解，讓你在擁有清新氣味的同時，更為守護環境盡一份心力。

使用方式更是簡單，日常清潔只要直接噴於表面不吸汗的瑜珈墊上6-8下，再以擰乾濕布擦拭即可；若要進行深層清潔，則可以把清潔劑直接噴於瑜珈墊上，停留莫約3~5分鐘，再使用擰乾濕布去除污垢和污漬，最後把墊子置放於陰涼處自然風乾，就大功告成！品牌推出洋甘菊與茶樹兩種精油基底選擇，讓清潔的同時也能療癒身心靈。需要特別留意的是，如果表面為吸汗材質的瑜珈墊，要先噴在布上再擦拭。

圖／有.設計uDesign提供
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美不只是視覺更是觸覺！又美又兼具功能的瑜珈墊才能是經典之作!

風靡全球的Clesign瑜珈墊除了像藝術品般，更是對人、環境皆友善的專業瑜珈品牌。首先要介紹的是大名鼎鼎的大師墊系列Yoga Pro Mat！除了專業瑜珈體位線設計外，同時是全球首款將碳纖維融入瑜珈墊製成的抗菌瑜珈墊，「這是張不需要特別介紹，只需要親身感受就知道的瑜珈墊。」

不管是否流汗都非常的止滑，卻不會有一般傳統天然橡膠瑜珈墊摩擦肌膚的不適感，更多了抑菌效果。讓瑜珈練習過程能夠更安心而感到舒適，是款絕對適合在疫情時代後能夠陪伴自己瑜珈練習的好選擇！

圖／有.設計uDesign提供
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如果你是重視極佳耐用性、緩衝性，比較容易怕痛的使用者，那麼Soul Mat系列是一款值得推薦的首選。採用獨家PET材質+天然橡膠+碳纖維合為一體。是張結合了高度耐用，提供高耐震性的永生瑜珈墊。是眾多瑜珈墊中使用壽命更長而友善環境的選擇。

從視覺、嗅覺成為女神的小技巧以及更多值得推薦的專業瑜珈商品在有.設計uDesign品牌館都能找的到，限時95折起，揪好友們一起為疫情後的新生活做足準備吧！

瑜珈 品牌 疫情

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