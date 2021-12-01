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一只筆具上太空？萬寶龍Inspiration4筆具組 樂獻公益
一首搖滾可以上月球，那麼一只名筆可以上太空嗎？萬寶龍（Montblanc）現在說：可以。品牌打造了一套非常規販售的「星際行者系列Inspiration4書寫工具及文具」，並伴隨一趟全平民的太空任務「靈感4號」（Inspiration4），任務完成後再將這套書寫工具與文具進行慈善義拍，並為聖猶達兒童研究醫院®（St. Jude Children’s Research Hospital®）籌募善款。
萬寶龍執行長Nicolas Baretzki表示，品牌在其115年的歷史中總離不開旅遊與創新，「我們很高興能透過拍賣，（以）特別製作的星際行者系列書寫工具籌集資金，為Inspiration4支持的公益事業作出貢獻。」整套的萬寶龍（Montblanc）星際行者系列Inspiration4書寫工具及文具包含包含了細字筆、原子筆，以及#146筆記本，黑色樹脂的彼身讓人聯想到未知、充滿希望的太空，而半透明圓頂則似從月球觀看地球、地平線升起的壯闊景致。
拍賣會不僅有萬寶龍、也有多個品牌與贊助廠商共襄盛舉，最後成功募得2.37億美元折合新台幣約65億5,500萬元善款。而雖然拍賣會已然結束，但幫助弱勢、探索未知的旅程則未有結束一日；欲知更多聖猶達兒童研究醫院與Inspiration4資訊？亦可登入以下網址https://www.stjude.org/get-involved/other-ways/inspiration4.html
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