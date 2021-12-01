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萌度暴表！高鐵卡娜赫拉聯名店 即起在桃園站啟航

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
可愛度爆表的「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物 禮物列車」聯名期間限定店，即日起在高鐵桃園站歡樂啟航。圖／高鐵提供
可愛度爆表的「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物 禮物列車」聯名期間限定店，即日起在高鐵桃園站歡樂啟航。圖／高鐵提供

台灣高鐵公司今天宣布，可愛度爆表的「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物 禮物列車」聯名期間限定店，即日起至2022明年1月2日在高鐵桃園站歡樂啟航。

高鐵說，期間限定的「禮物列車」即日起陸續開賣文具組、隨身組、野餐組及口罩組四款限量福袋，12月11日更特別推出「彩繪列車福袋」，粉絲不容錯過；還有12項周邊新品，「禮物列車」聯名期間限定店獨家首賣，以及新設計的節慶版聯名瓶裝水陪粉絲過節。

高鐵說，「彩繪列車福袋」內含700T彩繪列車模型單輛組，限量200組，每人限購1組，其餘四款福袋均限量500組，購買福袋可獲得聯名明信片一張，想收藏的粉絲動作要快。

高鐵說，獨家首賣的12項周邊新品，包括T恤、造型地墊、摺疊旅行袋、晴雨傘、六角鏡、擦手巾、寶特瓶長吊繩、皮革面紙套、噴霧空瓶、飲料提袋、長方及橢圓木托盤，每款都是實用生活小物；消費滿額可再獲得聯名行李貼或紀念票券，數量有限送完為止。

高鐵說，迎接年底年初的溫馨節慶，特別推出節慶版聯名瓶裝水，只在2021年12月到2022年2月期間限定發售，是防疫期間自備飲水、外出解渴最安心的選擇。

高鐵說，節慶版聯名瓶裝水即日起可在聯名期間限定店、高鐵站內7-ELEVEN、紀念商品自販機與列車推車購買，3款不同包裝。

此外，為慶祝「禮物列車」聯名期間限定店開幕，高鐵說，1日上午11時、11日下午3時時及18日下午3時，P助與粉紅兔兔將到聯名期間限定店現場與粉絲見面，活動當天於現場消費，就能領取號碼牌，與超萌的P助與粉紅兔兔合影。

高鐵說，沒機會合影的粉絲也別失望，「禮物列車」聯名期間限定店現場特別打造主題牆，P助列車長與粉紅兔兔站在裝滿禮物的高鐵列車前，歡迎粉絲親臨現場拍美照。

台灣高鐵自2019年推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品以來，持續創造波段話題，各項聯名商品目前持續熱銷中。

可愛度爆表的「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物 禮物列車」聯名期間限定店，即日起在高鐵桃園站歡樂啟航。圖／高鐵提供
可愛度爆表的「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物 禮物列車」聯名期間限定店，即日起在高鐵桃園站歡樂啟航。圖／高鐵提供

高鐵 彩繪列車 福袋

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