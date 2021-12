MIKIMOTO頂級珠寶體現日本美學 獨家登台北101

日本的美學探討起來猶如高深的哲學,但實際上實踐於生活所有的細節中;也因此,透過珠寶等裝飾藝術來體現日本美學的MIKIMOTO全新頂級珠寶系列The Japanese Sense of Beauty,是最能成功傳遞其精髓的作品。系列中除了以獨到的視角捕捉到四季流轉的絕美瞬間,諸多以日本傳統文化與藝術為發想的創作,以彩色寶石、鑽石、珍珠等精緻而細膩重新演繹摺扇、繩結、盆栽、浮世繪等具象象徵以及傳統的抽象圖騰,並於12月3日起至6日首度登台、獨家於台北101頂級珠寶旗艦店展售。

小標:抽象的日式圖騰

以日本傳統日本裝飾紋樣「青海波紋」(Seigaiha)為主題的蛋白石珍珠項鍊與耳環,幾何波浪無限蔓延的圖案,於飛鳥時代傳入日本。在平安時代經典「源氏物語」中提到名為青海波的雅樂之舞,舞者所穿著的服裝圖騰就是清海波,有對未來幸福永存祝願之意。MIKIMOTO項鍊與耳環將圖案倒置,賦予這個傳統圖案如蕾絲布料般的外觀和現代感。

另一組圖騰主題來自江戶切子,指的是從江戶時代起、從英國傳入玻璃雕花工藝影相發展出的、在玻璃上刻出各種細膩圖案的傳統玻璃工藝。MIKIMOTO以馬眼形切割鑽石搭配漸層色調的藍寶石堆砌出切子玻璃雕花多種切面的質感,猶如迷人寶石萬花筒,並融入日本傳統紋樣中如圓形錢幣般無限延伸的「七宝繋ぎ」,將賦予珠寶和諧圓滿的美好寓意。

○大自然的四季美景○

日本是四季分明的島國,自古以來,日本人的生活即是與自然和諧相處。無論是庭園的景致、圖騰與宗教觀等,都能感受到自然的影響。春季的甜美的桃花、夏日搖曳的錦葵、秋季紛飛的落葉、冬季的霜雪… 每一季的細節MIKIMOTO都具體而微地呈現。

代表春季的國花櫻花這次出現在少見的珠寶表上,花瓣造型切割的鑽石、或是以K金包鑲寶石、或以珍珠為花蕊等多重手法,描繪了花朵盛開的各個階段,展現櫻花轉瞬即逝之美。日本皇室家徽的象徵是菊花,有吉祥、長壽美意,於秋季盛放,多款以菊花為主角的珠寶,菊瓣層次挺立綻開,姿態各有千秋。

○日本文化藝術的精彩紛呈○

江戶時代廣為流行的浮世繪(ukiyo-e)無疑是最具代表性的日本繪畫藝術形式。春之瀑布造型胸針那瀑布之水飛流直下,蒼翠青松倚崖傍水的景致,令人想起葛飾北斎的名畫「「美濃ノ国養老の滝」,多種寶石呈現出深淺光影,刻畫春雪消融時流水奔瀉的美景。松與石造型胸針則將一顆巴洛克珍珠化作日本層疊(kengai)風格的盆栽(bonsai)藝術,透過世界上最長壽的常青樹,表達惡劣環境中生長但仍不屈不撓的勇敢力量。

應和四季的日本生活,也延伸出各種季節感的物件,成為傳統文化藝術的象徵。十二單衣造型夏之胸針刻劃的是「源氏物語」繪卷中常見的十二單衣和服,直式裁剪的織布層疊的層次,在胸針上以金屬與寶石重現,鏤空的金雕工藝創造輕盈感,清新的綠則點出夏季氛圍。和服布料在領巾造型長珍珠套索式項鍊則以編織的手法呈現花菱(Hanabishi)這個日本傳統圖騰。

而秋夜花卉摺扇造型胸針搖結合日本人發明的摺扇和猶如金秋明月的黃金色南洋珍珠,點綴垂墜的季節萩花。在日本文化中象徵結緣、好運,緣分將彼此牽引的繩結,則有一系列項鍊、耳環、手環之作,珍珠、K金、漸層變化的藍寶石編結成繩,張力間的微妙平衡是細緻工藝的體現。 MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列繩結造型耳環,兩顆南洋珍珠尺寸約13.20 x 13.20毫米與13.30 x 13.30毫米,277萬元。圖/MIKIMOTO提供 MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列 江戶切子造型墜鍊,一顆白色南洋珍珠尺寸約16.10 x 16.10毫米,543萬元。圖/MIKIMOTO提供 MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列青海波紋造型蛋白石珍珠項鍊,1540萬元。圖/MIKIMOTO提供 MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列夏之錦葵花戒指,南洋珍珠尺寸約14.80 x 17.80毫米,217萬元。圖/MIKIMOTO提供 MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列頂級珠寶,靈感來自日本春夏秋冬四季流轉的詩意美景。圖/MIKIMOTO提供 MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列美樂珠菊花造型胸針,天然美樂珍珠一顆尺寸約18.88 x 18.93毫米,1,110萬元。圖/MIKIMOTO提供 MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列秋夜花卉摺扇造型胸針,一顆金色南洋珍珠尺寸約13.60 x 13.60毫米,369萬元。圖/MIKIMOTO提供 日本超模富永愛演繹MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列春之瀑布造型胸針,899萬元。