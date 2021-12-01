全家便利商店、畬室聯名推「熱柚香巧克力飲、橙香巧克力霜淇淋」

2021年邁入尾聲，全家便利商店即日起規畫「奢華高質感」主題，犒賞消費者一年來的辛勞，特別與台灣第一家榮獲法國巴黎世界巧克力大賽ICA的台灣精品巧克力「畬室」聯名，不僅與Let’s Café合作推出限量5萬杯的「熱柚香巧克力飲」，還有「橙香巧克力霜淇淋」、「柑橘巧克力夾心土司」，更推出限量600盒的「黑巧克力旅者蛋糕」預購，讓大家用美味幸福感寵愛自己。

全家便利商店首度與台灣精品巧克力品牌「畬室」聯名，邀請鄭畬軒主廚監製，以著名的法式巧克力甜點技術，推出「柑橘巧克力夾心土司」、「橙香巧克力霜淇淋」和Let’s Café「熱柚香巧克力飲」，一次滿足巧克力控味蕾。

即日起首推「柑橘巧克力夾心土司」，內餡選用法國頂級法芙娜可可粉，並添加台灣柑橘皮丁及天然奶油，製成層次豐富的柑橘巧克力奶霜，成為下午茶新選項，售價39元；12月5日再推「橙香巧克力霜淇淋」，選用來自比利時巧克力，苦中帶甜的可可加上柑橘風味，有別一般市售巧克力霜淇淋，完美結合成濃郁又清爽的口味，並搭配黑色餅皮更顯質感，售價49元，12月5日至12月20日可享嘗鮮優惠價45元；12月9日起Let’s Café推出「柚香巧克力飲」，嚴選法國頂級法芙娜可可粉、日本北海道四葉全脂粉及日本天然柚子粉，在熱巧克力尾韻散發淡淡柚子香氣，限量5萬杯，售價120元，12月9日至12月28日可享第2杯7折優惠，購買一杯即贈送畬室聯名提袋一個。

另外也推出「黑巧克力旅者蛋糕」，融入多明尼加64%黑巧克力與委內瑞拉70%黑巧克力，以法式手法細緻打發，烤出綿密芳郁的巧克力蛋糕，最後再淋上一層香醇巧克力，即日起於全家便利商店可使用電子條碼卡預購，售價800元，限量600盒。

聖誕節倒數計時，全家便利商店獨家推出哈根達斯「甜蜜心意冰淇淋小蛋糕」，售價249元、即日起至12月28日特價199元，以人氣巧克力口味特別製成心型造型，適合獻給情人或好友最暖心的祝福；同步推出聖誕派對禮物集章趣活動，即日起至12月28日活動期間購買哈根達斯系列商品集滿5個章，可享哈根達斯派對炫彩包、哈根達斯品牌筆記本、10元購物金等3選1好禮，10個章可免費兌換30元購物金或加價99元換購哈根達斯派對巧克力鍋盅組。