火車迷注意！ 台灣第一代蒸汽機車縮尺模型初登場

國家鐵道博物館籌備處與國立台灣博物館聯手於台博館鐵道部園區推出「河溝頭的軌跡：舊台北鐵道工場及鐵道車輛特展」，從位於老地名「河溝頭」的鐵道部園區發展變遷探討台灣的現代化，首度展出台灣第一代蒸汽機車縮尺模型及舊台北鐵道工場歷史考古文物。

清代，淡水河開港，成為台灣重要的通商河岸，北門外有一個碼頭，附近就叫河溝頭，當時貨物從淡水進到台北城，都會經過此地。台博鐵道部園區就座落於此，不僅是見證台灣近代化工業輸入的重要歷史場域，也堪稱為台灣第一座科學工業園區，是台北現代化的起點。

從兵工廠、台北鐵道工場、鐵路職員宿舍區到今日的台博館鐵道部園區，河溝頭一連串演變過程，充分展現台灣鐵道建設、城市變遷的現代化歷程，「河溝頭的軌跡」特展即以此處發展的「脈絡篇」與曾經在工場修理維護的「車輛篇」，邀請大眾一同回顧及展望台灣的現代化發展。

展中介紹1890年代至1930年代曾經在工場修理維護的機關車、客車、自走客車、貨車等，特別展出珍貴的車輛舊照片、形式圖，以及台鐵局借展一批鑄造蒸汽機關車零件所使用的木模。更首度展出一批台灣第一代蒸汽機車縮尺模型，包括由鐵博籌備處考證復原的3號型蒸汽機車模型，及騰雲號與九號蒸汽機車的3D掃描輸出縮尺模型等。

1923年4月日本裕仁皇太子及1935年1月朝鮮李王垠來台時，曾在其所搭乘的火車掛上「菊紋章」及「李花紋章」。此展亦展出「菊紋章」原件及「李花紋章」復原品。