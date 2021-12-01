瞄準跨年商機 星宇推曙光微旅行到太麻里迎日出

瞄準年底跨年旅遊商機，易遊網與星宇航空攜手合作的曙光微旅行2.0，即日起限量開搶，除了有純飛行體驗外，更結合環島之星推出第2彈「雙星假期 漫遊台東」系列行程，還提供機酒自由行與全包式跟團行程可依喜好選擇，不用擔心跨年檔期花東飯店一位難求。

星宇曙光號於明年1月1日早上5點30分，自桃園起航飛往日本宮古島上空，於2萬英呎的高空，以繞圈的方式讓所有旅客都可以從空中視角，欣賞2022年的第一道曙光，感受離曙光最近距離的感動。接著折返宜蘭外海，沿東部南下至恆春，再往西港後折返經東部欣賞東海岸地貌風光，最後於8點30分抵達台東機場。

此外，搭配跨年假期，這次「雙星假期 漫遊台東」以「星宇探曙光」和「太麻里賞曙光」為主軸，規畫北部、中部出發，共11種行程商品供旅客選擇。來回交通搭配星宇航空與環島之星，一趟體驗全台兩大最吸睛的空陸交通。出發日期可選擇1月1日從桃園機場搭乘星宇航空出發，於機上迎接曙光，次日搭環島之星北上；或是12月30、31日從台北搭乘環島之星出發，於台東歡慶跨年，隔天於太麻里欣賞曙光，再搭乘星宇航空回程至桃園機場。

喜歡自行安排行程的旅客，台東自由行2天含經濟艙機票、環島之星車票及飯店住宿，每人含稅9900元起，12月19日前下單並刷玉山信用卡，輸入限量折扣碼「ESUN1000」，還可現減1千元。

若是想要無腦出遊，可選擇2至3日的全包式跟團行程，包含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴，經濟艙每人最低含稅1萬6900元起、商務艙4萬2000元起，12月6日前訂購享早鳥優惠1千元外，使用國旅券下單或輸入玉山限量折扣碼，亦可再折1千元(優惠擇一使用)。欲購買純飛行體驗，單程原價含稅5888元起，可另加購飯店或回程機票。

其中商務艙行程安排3天暢玩台東、台南雙城，1月1日出發梯次去可品嚐到台東多良新開幕的爆紅餐廳-「芙瀨實驗廚房」無菜單私廚料理。經濟艙有台東2日及花東3日兩種行程選擇，台東遊程將以東海岸的海線景點為主，像是三仙台、伽路蘭或太麻里等景點；花蓮遊程將安排前往秘境曼波海灘，體驗沙灘車的奔馳快感與網美必拍的天空之鏡照。

易遊網表示，搭乘此次班機的旅客，皆可以獲得星宇航空X胡同燒肉超強聯名的「胡同和牛油乾拌麵」(1袋/4入)、星宇不織布環保袋、搭機證書，以及易遊網與「爽爽貓」聯名的好運紅包袋新年贈禮，並特別準備「Magi Planet 星球工坊」台東紅烏龍煉乳口味爆米花和舒心熱飲，供旅客於桃機候機室享用。機上則可享用米其林一星餐廳「Longtail」打造的亞洲當代料理(商務艙)或超人氣的「胡同燒肉」醬燒豬五花丼(經濟艙)。此外，凡下單不限金額，還有機會獲得三星3C萬元好禮，單筆消費滿4萬元，加碼抽最新「Galaxy Z Flod3」、「Galaxy Z Flip3」摺疊手機(市價最高56888元)。