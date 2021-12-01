紳士的機智生活？歐米茄Globemaster年曆表 色彩全攻略

隨著冬日的來臨，色彩的繽紛也帶來節慶、團聚的歡樂聯想。歐米茄（OMEGA）推出三款全新星座系列Globemaster年曆腕表，依循2015年時首款大師天文台認證系列Globemaster腕表的設計風貌，但披上沈穩綠、勃根地酒紅與18K Sedna金的新衣，搖身一變成為應襯男仕高級訂製西裝的風格之選。

面盤外側微微下切的「多邊形立體表盤（Pan-Pie Dial）」，在部分愛好者口中又有「派盤」的趣稱，是源起1952年初代星座系列（Constellation）的經典設計，同時Globemaster腕表並具有特殊的凹槽表圈設計，將讓手腕轉動時光澤的反射生動自然、成為男仕西裝袖口的輕奢珠寶。

41毫米的表殼共具有三種顏色與質材配置：沈穩的太陽磨砂綠色面盤搭配精鋼表殼與碳化鎢表圈，同時指針、時標、OMEGA Logo都使用了白金，搭配深藍色、黑色西裝都很合拍；另一款精鋼款則以酒紅色貫穿面盤和皮表帶，表圈、時標、指針再使用18K Senda金，像熱紅酒般暖心也醉心。最奢華的一款則在面盤、表殼悉數使用品牌獨家的18K Sedna金，時標則使用了黑色縞瑪瑙，黑金輝映。