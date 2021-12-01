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「台北最難訂位的和牛火鍋」開進古亭！2人8折、4人7折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
網美推薦必嘗的鯛魚燒冰淇淋。圖／王品提供
網美推薦必嘗的鯛魚燒冰淇淋。圖／王品提供

被網友稱為「台北市最難訂位的和牛火鍋」和牛涮日式鍋物放題，繼台北忠孝店、台北林森北店後，台北第3家店「羅斯福店」今於捷運古亭站開幕，同時推出羅斯福店限定「日本A5頂級和牛套餐吃到飽，另於12/1~12/10推出開幕優惠「2人同行8折、4人同行7折」，在FB/IG打卡上傳，或於和牛涮Google商家評論，再招待海鮮盛合(價值198元)。

王品集團的「和牛涮」，是台灣第一家主打千元以下「和牛三吃」吃到飽的火鍋餐廳，入選「2020年十大熱門餐廳」。今日開幕的羅斯福店推出限定日本A5和牛放題套餐1880元+10%/人，提供「日本A5頂級和牛霜降」、「日本A5頂級和牛雪花」及「日本A5頂級和牛菲力」吃到飽等三種不同層次的頂級和牛滋味；此外，自助吧還有70多種新鮮當季蔬菜、漿餃、主食、甜點、飲料、日式冰品、炙燒和牛壽司、現烤鯛魚燒等豐富食材。

品牌表示，台北羅斯福店周邊商辦多，商業機能完善、交通便利，目標鎖定追求頂級食材的25~35歲商務人士。店內以日本浮世繪、日式圓窗及和風折扇等道地日式元素，打造沉穩內斂，優雅寧靜的用餐氛圍。

「和牛涮」羅斯福開幕活動：

12/17(五)晚上11:00，和牛涮台北羅斯福店與高雄博愛店共同舉辦「和牛之夜南北大對抗活動」，以直播連線「大胃王」及「和牛涮涮拳」兩大激戰。當天食量取勝的門店，全員可獲得「極上和牛套餐券」乙張(價值878/份)，活動將於12月初開放線上報名：https://www.facebook.com/wagyushabu，或可於和牛涮官方粉絲團查詢。

和牛涮日式鍋物放題

電話：02-2391-0269

地址：台北市大安區羅斯福路二段27號(捷運古亭站6號出口)

「和牛涮」獨家和牛三吃，圖為極上和牛肉片。圖／王品提供
「和牛涮」獨家和牛三吃，圖為極上和牛肉片。圖／王品提供
和牛涮展現濃濃的日式風情。圖／王品提供
和牛涮展現濃濃的日式風情。圖／王品提供
王品集團和牛火鍋吃到飽品牌「和牛涮」。圖／王品提供
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日本 套餐 吃到飽

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