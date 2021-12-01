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星光票299元！義大世界888秒跨年煙火 亮點首度曝光

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
昇曲導付特效煙花，小花煙火上升層層綻放。圖／義大世界提供
昇曲導付特效煙花，小花煙火上升層層綻放。圖／義大世界提供

跨年倒數一個月，南臺灣最盛大的煙火秀、義大世界將施放888秒大型藝術煙火，今日重磅亮點曝光，包括特別請國際級工藝大師製作多款藝術特效煙火，以及頂級尺玉煙花，展現「昇曲導付」等花火特效，一朵朵花蕊層層綻放，唯美浪漫，還有從歐洲引進、首次在台展演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，煙花彷彿空中水母、閃亮躍動。

受疫情影響，無法出國跨年，義大世界特別打造國際級藝術煙火，搭配歐風建築，打造類出國的浪漫。12月31日(五)晚間23:59，將於義大世界大草坪施放888秒大型藝術煙火秀，分為關懷、希望、勇氣、未來四大主題，今年請來國際工藝大師為頂級尺玉以及多款不同尺寸煙火製作升級版「昇曲導付」煙花，在高空煙火上載附多顆小煙火彈，透過極致工藝，呈現「昇小花、昇分砲」的精緻藝術花火，施放時小花煙火會先層層躍動盛開，色彩綺麗多變，有的則如同數顆流星劃過，接著大尺寸的火樹銀花震撼綻放，鋪陳細膩。

義大世界跨年煙火邁入第13次舉辦，為了讓大家耳目一新，10月時首波曝光高空煙火將運用斜坡式地形，使煙火以大扇形方式呈現，繽紛艷麗；接近跨年，第二波公布的秘密武器，就是遠從歐洲搭機飛來的嬌客「冷焰驅動飛行器」，這是首次全台獨家亮相的煙火展演方式，透過飛行器與獨家設計，讓金色煙花如同水母悠遊夜空，璀璨閃耀地飛翔。

此外，義大遊樂世界12月31日也加開星光場，從早上9點營業至晚間8點，16:30後入園只要299元。義大皇家酒店與義大天悅飯店同步推出跨年星光宵夜，在戶外廣場享受美食，近距離欣賞888秒絢爛煙火，大人999元起、孩童599元起；義大天悅飯店空中花園另有星光BBQ，5小時饗宴可盡情享樂至2022年，享受絕佳煙火視角，每人3,300元起，搭配住宿專案1,800元起。

相關資訊可至2022義大世界跨年官網查詢：www.edaworld.com.tw/2022/。

義大世界2022跨年煙火秀，將有全台首演的冷焰驅動飛行器特效煙火。圖／義大世界提供
義大世界2022跨年煙火秀，將有全台首演的冷焰驅動飛行器特效煙火。圖／義大世界提供

義大世界 跨年

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