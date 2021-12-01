新竹SOGO周年慶明開跑 回饋率最高達28.7%

新竹SOGO周年慶將在明天（2日）登場，今年活動祭出全館滿6000送600元、名品、珠寶、大家電、瓷單筆滿1萬元送1000元，施舒雅、空調冷氣單筆滿1萬元送500元，加上15大銀行刷卡滿額送電商券，回饋率最高達28.7%；新竹SOGO店長陳秋芬預估，今年周年慶12天目標要拚到18億元，對比去年成長4%以上。

新竹SOGO指出，針對振興五倍紙券尚未使用的顧客，同步規畫加碼10%回饋衝高買氣，看好疫情趨緩後復甦的消費力，今年更全面推動贈獎數位化，滿千送百抵用券、銀行滿額禮都能透過SOGO APP快速兌換，操作更加簡單快速。

另外，還有哆啦Ａ夢獨家授權來店禮，九項必蒐夢幻好禮引爆話題，業者更加碼推出「十分滿意幸運抽」，民眾將有機會抽中「MINI ONE 五門掀背」、「dyson V11吸塵器」、「BOSE揚聲器」等200項大獎，SOGO APP會員只要單筆滿2000元就享有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大。

新竹SOGO表示，SOGO集結館內400多家品牌，推出超過25萬件商品超低優惠價。為了周年慶，SOGO於年初陸續改裝賣場，2樓打造法式浪漫花園，呈現低調奢華的空間感，2樓則增設一處哺集乳室，提供新手媽媽更友善的育嬰空間。

新竹SOGO也與「騎士堡」室內兒童樂園合作，憑週年慶期間消費滿2000元發票，即可享四歲以下兒童免費體驗兩小時。今年引進ChargeSPOT共享行動電源服務，周年慶期間於館內1樓COACH大門扶梯旁及3樓吃四方餐廳區設有行動電源租借服務，更加碼推出前3小時免費租借，更嚴選超過200項話題商品於SOGO istore線上購物平台販售，讓消費者不用出門也能同享周年慶優惠價。