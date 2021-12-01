快訊

新北北部地區後備指揮部驚傳鋼瓶爆炸 5軍人受傷送醫

直播／多名受害女子聯絡 高嘉瑜數度哽咽：我很蠢很丟臉

新竹SOGO周年慶明開跑 回饋率最高達28.7%

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹SOGO周年慶推出哆啦Ａ夢獨家授權來店禮，九項必蒐夢幻好禮引爆話題。圖／新竹SOGO提供
新竹SOGO周年慶推出哆啦Ａ夢獨家授權來店禮，九項必蒐夢幻好禮引爆話題。圖／新竹SOGO提供

新竹SOGO周年慶將在明天（2日）登場，今年活動祭出全館滿6000送600元、名品、珠寶、大家電、瓷單筆滿1萬元送1000元，施舒雅、空調冷氣單筆滿1萬元送500元，加上15大銀行刷卡滿額送電商券，回饋率最高達28.7%；新竹SOGO店長陳秋芬預估，今年周年慶12天目標要拚到18億元，對比去年成長4%以上。

新竹SOGO指出，針對振興五倍紙券尚未使用的顧客，同步規畫加碼10%回饋衝高買氣，看好疫情趨緩後復甦的消費力，今年更全面推動贈獎數位化，滿千送百抵用券、銀行滿額禮都能透過SOGO APP快速兌換，操作更加簡單快速。

另外，還有哆啦Ａ夢獨家授權來店禮，九項必蒐夢幻好禮引爆話題，業者更加碼推出「十分滿意幸運抽」，民眾將有機會抽中「MINI ONE 五門掀背」、「dyson V11吸塵器」、「BOSE揚聲器」等200項大獎，SOGO APP會員只要單筆滿2000元就享有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大。

新竹SOGO表示，SOGO集結館內400多家品牌，推出超過25萬件商品超低優惠價。為了周年慶，SOGO於年初陸續改裝賣場，2樓打造法式浪漫花園，呈現低調奢華的空間感，2樓則增設一處哺集乳室，提供新手媽媽更友善的育嬰空間。

新竹SOGO也與「騎士堡」室內兒童樂園合作，憑週年慶期間消費滿2000元發票，即可享四歲以下兒童免費體驗兩小時。今年引進ChargeSPOT共享行動電源服務，周年慶期間於館內1樓COACH大門扶梯旁及3樓吃四方餐廳區設有行動電源租借服務，更加碼推出前3小時免費租借，更嚴選超過200項話題商品於SOGO istore線上購物平台販售，讓消費者不用出門也能同享周年慶優惠價。

SOGO 新竹 周年慶

延伸閱讀

新竹遠東巨城10分感謝週年慶 Outdoor商品最低3.3折起

新竹都市傳說！巨城周年慶人潮破百萬揪120家品牌快閃

SOGO台北店周年慶落幕 從買氣觀察今年消費邏輯

下周氣溫急降！SOGO周年慶倒數6天保暖商機進擊

相關新聞

郭董家也有！好市多夏普電視269萬現折30萬 網友評價兩極

好市多現貨與售價常有令人驚人價格。有網友發現在好市多商場陳列的夏普120吋真8K顯示器的超大電視螢幕，將原標價299萬9999元現折了整整30萬元，折扣之後變269萬9999元，引起網友熱議。有人還發現，鴻海集團創辦人郭台銘日前受訪公開私宅時，家中客廳也擺放一台同款的電視螢幕。

星光票299元！義大世界888秒跨年煙火 亮點首度曝光

跨年倒數一個月，南臺灣最盛大的煙火秀、義大世界將施放888秒大型藝術煙火，今日重磅亮點曝光，包括特別請國際級工藝大師製作...

只有兩天！cama café會員日 享年度最低85折優惠

感恩的12月，也是camacaféㄧ年一度的會員日，品牌將於12/10 (五) 與12/17 (五) 兩天，提供門市商品...

桃美館館群新館舍落成 橫山書法藝術館

桃園市立美術館（桃美館）以「一機關多場館，一大館多小館」的館群結構來建制，包括選址青埔的美術館母館、桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館和研議中的中路美術館。

《東京米其林指南2022》公布 3家餐廳連續15年奪三星

《東京米其林指南2022》公布，共有432家餐廳入選，12家三星餐廳名單與去年相同；其中3家「Kanda」、「Quint...

限時3天快閃！燦坤「101選物節」神秘特賣會租戶限定

歲末年終又是特賣會旺季，但對於一般上班族而言，想要現場加入搶購行列通常得特地請假前往才行。為了讓更多元的消費者體驗到尊榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。