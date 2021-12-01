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郭董家也有！好市多夏普電視269萬現折30萬 網友評價兩極
好市多現貨與售價常有驚人價格。有網友發現在好市多商場陳列的夏普120吋真8K顯示器的超大電視螢幕，將原標價299萬9999元現折了整整30萬元，折扣之後變269萬9999元，引起網友熱議。有人還發現，鴻海集團創辦人郭台銘日前受訪公開私宅時，家中客廳也擺放一台同款的電視螢幕。
根據夏普官網顯示，該台電視螢幕官網價為新台幣420萬元。好市多該款商品的原標價即與官網有120萬元的驚人落差，現在再一口氣折扣30萬元，且還有一組優惠代碼可使用，等於再現省1萬元，可用268萬9999元帶走官網價420 萬的電視螢幕，引起網友討論和熱議。
友在PTT上的評價兩極，有人認為此時正是下手時機，「買！一定是標錯價才會折30萬！」、「省了30萬，快衝啊！」；也有人自嘲，相比一次省30萬，其實比較缺270萬，真是「便宜到我買不起」，還有人說：「折30萬？就算是只要30萬都買不起啦」，有人比喻，等於是拿一間房子的頭期款改買一台電視螢幕的概念，還有人認為：「5年後新品可能60萬吧！想當初42吋電漿。」
YouTuber Joeman 2019年在總統大選選前之際，曾經邀請到郭台銘公開他位於台北市信義區的豪宅，當時在影片中，Joeman即對郭董家中客廳的這台超大電視極為讚嘆，當時郭董也對該款電視多加介紹，似乎很滿意電視的品質，並強調當時在台灣現貨就只有兩台。
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