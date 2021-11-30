《東京米其林指南2022》公布 3家餐廳連續15年奪三星

《東京米其林指南2022》公布，共有432家餐廳入選，12家三星餐廳名單與去年相同；其中3家「Kanda」、「Quintessence」與「Joël Robuchon」——已連續15年蟬聯三星。此外，法式料理「ASAHINA Gastronome」與「Crony」、江戶前壽司專門店「Nihombashi-kakigaracho Sugita（日本橋蛎殻町すぎた）」3家餐廳，則從一星升到二星。

在一星餐廳方面，則有20家餐廳新獲得一星肯定，其中一家拉麵餐廳「銀座八五（Chukasoba Ginza Hachigou）」，從必比登晉升為米其林一星。今年除了有14家餐廳獲得綠星肯定之外，還新增兩個特別獎。「Kanda」主廚神田裕行獲頒「廚界導師獎（Mentor Chef Award）」；淺草「Hommage」店長夫人荒井麻友香（Mayuka Arai）獲頒「米其林服務獎（Service Award）」。

「Kanda」主廚神田裕行（左）獲頒「廚界導師獎」；淺草「Hommage」店長夫人荒井麻友香獲頒「米其林服務獎」。圖／摘自米其林官網。

在三星餐廳方面，今年名單與去年相同，但其中有3家餐廳——法式餐廳「Quintessence」與「Joël Robuchon」、以及日本料理餐廳「Kanda」，已連續第15年獲得米其林三星肯定，相當不容易。

米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」、「Nihombashi-kakigaracho Sugita」與「Crony」的菜色（左起）。圖／摘自米其林官網。

今年共有41家餐廳獲得二星肯定，其中有3家由一星晉升二星。法式料理餐廳「ASAHINA Gastronome」以經典法式技法受到評審員青睞；江戶前壽司專門店「Nihombashi-kakigaracho Sugita（日本橋蛎殻町すぎた）」以嚴格遵循傳統的方式，製作江戶前壽司。法式料理「Crony」在重新開業後，除了拿下二星，還同時獲得米其林綠星，肯定它在永續美食上的努力。

在150家獲得一星餐廳肯定的餐廳當中，拉麵餐廳「銀座八五（Chukasoba Ginza Hachigou）」是唯一一家從必比登晉升為米其林一星的餐廳。由於主廚松村康史有法國料理的背景，所以在東西融合下展現出美妙的平衡感，讓餐廳勇奪一星。

「銀座八五」在東西融合下展現出美妙的平衡感。圖／摘自米其林官網。

在綠星餐廳方面，去年只有6家入列，今年增加到14家，大幅增加了一倍有餘，顯示越來越多餐廳開始與注重永續的供應商與生產者合作，努力減少浪費，或甚至不使用塑膠和與其他無法回收的材料，在卓越廚藝下展現出善待環境的承諾。

《東京米其林指南 2022》入選名單一覽：

．12家三星餐廳

．41家二星餐廳（3家升星）

．150家一星餐廳（20家新入選，1家晉升）

．229家必比登推介（35家新入選）

．14家餐廳獲得米其林綠星