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米其林一星主廚分享摘星秘訣 「一步一步不要緊張」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
觀光局長周玲妏（左二）邀請美食作家陳靜宜（左一）、廚藝總監簡天才（右二）、一星主廚楊展浩（右一）等人分享摘星秘訣。記者徐白櫻／攝影
觀光局長周玲妏（左二）邀請美食作家陳靜宜（左一）、廚藝總監簡天才（右二）、一星主廚楊展浩（右一）等人分享摘星秘訣。記者徐白櫻／攝影

世界美食評鑑「米其林指南」明年首度納入台南與高雄店家進行評比，高雄首場分享會今天下午登場，中西餐業者參與踴躍。觀光局邀請一星主廚楊展浩、法餐廚藝總監簡天才、美食作家陳靜宜聯手分享米其林經驗及建議，協助高雄在地美食業者，爭取排名紅色美食寶典。楊展浩說，找到方向一步一步做好，不要緊張，不要輕易為別人改變自己想做的事。

「摘星指南─高雄米其林之旅」首場分享會下午在萬豪酒店登場，作家陳靜宜講解米其林制度，她說，獲得一星餐廳代表在同類別裡出眾，二星代表廚藝高明、值得繞道前往，三星為最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃，要專程前往。

簡天才說，高雄農漁產豐富，只要找出在地特色，利用在地食材就是最好食材。楊展浩則分享自身經驗說，不要緊張，找到方向一步一步做好最重要，台灣人會把鹹甜結合在一起，如番茄切盤醬料，它對外國人而言是有趣結合，可以把自身經驗與台灣在地文化結合呈現。

現場業者希望聽取名廚們在國外餐廳工作經驗。觀光局長周玲妏則好奇秘密客如何評分，疫情是否導致國外秘密客無法來台評分。陳靜宜回應說，一般秘密客有兩組，第一組來後，有機會上榜的店家才會有第二組人造訪，有時甚至會多到第三組；評審專注食物方面感受，即使硬體設備不華麗也可能摘星，但長遠來說，硬體方面能提升當然更好。

觀光局指出，美食是旅遊中不可或缺的重要動力，高雄已有晉升國際餐飲的潛力與實力，米其林指南評鑑會為觀光帶來一波熱潮。

萬豪酒店準備精緻餐點給參加分享會的餐飲業者品嘗。記者徐白櫻／攝影
萬豪酒店準備精緻餐點給參加分享會的餐飲業者品嘗。記者徐白櫻／攝影
高雄市備戰明年的米其林美食評鑑，「摘星指南-高雄米其林之旅」分享會在萬豪酒店登場，寒軒、漢來、圓山等飯店業者都派代表參加。圖／高市觀光局提供
高雄市備戰明年的米其林美食評鑑，「摘星指南-高雄米其林之旅」分享會在萬豪酒店登場，寒軒、漢來、圓山等飯店業者都派代表參加。圖／高市觀光局提供

米其林 觀光局

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