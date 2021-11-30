特公盟與IKEA共推零廢遊戲 打造4公尺棧板耶誕樹

為支持兒童遊戲權利，創造豐富多元遊戲空間，「台灣還我特色公園行動聯盟 （特公盟）」與IKEA宜家家居新店店將在12月連續2個週末下午、共三天辦理「零廢遊戲村，耶誕來點燈」的零廢遊戲（Recycle Play）活動，邀孩童們一起暖心點燈過耶誕。

特公盟指出，「零廢遊戲村，耶誕來點燈」活動將於12月4日、5日及11日辦理，11月底開放300組報名後，隨即在二天內秒速額滿，報名狀況熱烈。而為讓來不及報名的民眾也能有機會參與，三天都將保留少數現場名額，活動費用為299元，包含素材、鬆餅小點心，而IKEA店不會收取停車費。

特公盟說明，這次活動會有特公盟新店區媽媽、幼教老師及兒童文化設計專業的遊戲孩子王，陪同孩子和家長嘗試各種玩法，讓大家了解零廢遊戲概念，以及耐心陪玩真諦；過程中將引導親子透過家中常見資源回收材料，如回收紙箱、膠帶顏料和NG布料等永續素材等，打造高達四公尺的棧板耶誕樹等布景。

特公盟鼓勵，孩童可天馬行空發揮創意，大家一起搭建耶誕市集村落、打造屬於孩子的夢想空間，活動並將在夜色初升之際全館熄燈，讓參加民眾一起用手電筒及頭燈，打亮自己創作的紙箱村，營造北國瑞典的耶誕過節氣氛。

特公盟副理事長李玉華表示，過去疫情關係讓孩童參加活動的機會少了很多，若能在社區型公共場所多一些像IKEA宜家新店店的做法，創造給親子放鬆玩耍的臨時遊戲空間，對支持家長育兒和促進社區共融都有非常大的幫助。