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蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手欣葉、饗賓餐飲集團祭優惠
迎接歡樂歲末年終，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」除了全站0元起免運、億萬購物金、商城85折等3大優惠之外，更攜手「欣葉」、「饗賓」兩大台灣知名餐飲集團旗下16個餐飲品牌祭出破億優惠；12月1日再加碼整點限時下殺DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水買一送一、雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml 2入組4,000元有找，還有1元麥當勞McCafé中杯特選熱那堤即享券及限量下殺12元的欣葉台菜必吃經典菜色組合。
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手欣葉、饗賓兩大知名餐飲集團，祭出一連串線上、線下整合優惠，即日起至12月12日只要1.2蝦幣就能兌換全台60間餐飲品牌餐飲折價券，不限金額下單再抽市值2,000元的全台餐廳餐券禮包。此外，到欣葉集團旗下欣葉台菜、欣葉鐘菜、欣葉小聚、欣葉呷哺呷哺、咖哩匠、金爸爸、唐點小聚等7間餐廳拍照打卡，就送限量百元小食或飲品；身穿橘色服飾至饗賓集團旗下開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味、小福利火鍋會所等4個品牌全台分店，並開口祝福「蝦皮生日快樂」，即可免費獲贈店內限量招牌菜與折價優惠，結帳出示蝦皮會員畫面再送名菜招待券與優惠折價券。
蝦皮購物加碼宣布「欣葉」、「饗賓」兩大集團旗下的知名品牌和電商平台將於雙12期間進駐蝦皮商城，並推出獨家聯名商品，其中蝦皮購物與饗賓集團「饗在家」電商平台於雙12期間限時推出3款聯名限定組合，「冬日暖胃組」內含砂鍋雞湯、紅燒清香牛肉湯包、港點水晶蝦餃、鮮肉小湯包，嘗鮮價1,099元；「海陸大滿足組」內含紅燒清香牛肉湯包、紅酒燴牛肉、牛肉餡餅、XO醬海鮮煲，嘗鮮價999元；「潮州冷滷味系列」4個組合為一包，嘗鮮價888元。蝦皮購物與欣葉聯名新品「鮮蝦燒賣&桔利鮮蝦餃組合」嘗鮮價399元。
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