從古代文青到詩歌「數獨」才女 香港邦瀚斯專題上拍

現在所謂的「文青」略帶貶抑，但最初的文藝青年只是熱愛藝術文學的年輕人。那更古代的時候，沒有咖啡廳和黑膠唱片的「文青」都做什麼？香港邦瀚斯特別策劃的「雅襍：中國文人社交藝術」專題拍賣，以50餘件拍品勾勒古代文人雅士及士大夫的聚會與社交文化面貌，將於12月2日舉行。同日還有「華貴溢彩:明至清初掐絲琺瑯器」、 「中國骨董藝術」兩場相關拍賣。緊接著於12月9日登場的「中國書畫」拍賣則將聚焦前秦才女蘇蕙。

「雅襍：中國文人社交藝術」呈獻琴棋書畫各方面的骨董文物。音樂焦點為1920、30 年代被琴界推為第一的李子昭舊藏鳳勢式「驚濤」琴，取鸞翔鳳集之意，起伏和緩，琴音松透蒼古。棋藝部分則有一組17世紀的黃花梨瓜棱形棋盒連棋子。現代文青燒香氛蠟燭，古代文人則熱衷香事，有一件16、17世紀銅百子圖方爐上拍，爐腹壁所飾百子圖鏨刻精細，寓意子孫昌盛。古時聚會飲料則和現代差不多：飲茶或喝酒，分別有一件清道光宜興紫砂墩式壺與一對17世紀銀鎏金靈芝耳菊瓣形杯連托上拍。

而12月9日「中國書畫」呈獻由明代畫家仇英所畫之一卷「蘇蕙小像」，包含陸師道「璿璣圖」，聚焦這位名才女。她以「璇璣圖」廣為人知，猶如詩歌版的「數獨」，反讀、横讀、斜讀、交互讀、退一字讀、叠一字讀，皆成詩詞。共841字的「璇璣圖」，可得3800餘首詩詞，構思奇巧。仇英以「蘇蕙璿璣圖」為題，繪織錦、寄錦、宴樂、相迎四段，尚有數本，皆為設色，台北故宮及日本宮內廳均有藏卷。本拍品為唯一白描蘇蕙像，且具畫家吳門仝道師友配「璿璣圖」詩並加諸題跋。