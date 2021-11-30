這兩家樂園下雪了！人魚、耶誕老人大比拚 一路到跨年

下雪的季節不能出國，內心實在很焦躁。台灣有兩家樂園在12月下起雪來，一解出國相思夢，其中，遠雄海洋公園主打「海洋耶誕夢幻」，邀請美人魚在水中亮相，六福村則請來耶誕老公公，隨時出沒放送驚喜。

遠雄海洋公園2021/12/1~2022/1/9推出「海洋耶誕夢幻」主題活動，特別邀請真實美人魚在水中亮相，與耶誕老公公開party；同時也首度舉辦美人魚陸上見面會，乘坐夢幻貝殼與大家一起歡慶耶誕節。耶誕必備的浪漫雪花也不定時降落，還有應景的耶誕美食。

今年耶誕主打的8大耶誕亮點，最引人注目的就是獨一無二的美人魚秀。「美人魚奇緣」與「美人魚實境表演」由人魚們穿上耶誕禮服赴宴，一起在水下展現舞姿與大家熱情互動，突如其來的驚喜亮點，便是魟魚群、海牛在身旁悠游而過，彷彿置身在一場華麗的舞會。同時再加碼「美人魚見面會」，可體驗與人魚陸地上的近距離接觸。

「歡樂大街雪中漫步」則是在歡樂大街上感受緩緩飄下的細白雪花，搭配兩旁的造景，有如置身耶誕村；園區內也可以大玩打雪仗、堆雪人，萌萌的「歡樂雪屋」適合小朋友在裡面堆雪球，餐廳也端出耶誕烤雞雙人套餐、耶誕麋鹿寶寶餐等創意料理。

遠雄海洋公園針對紙本國旅券「大小自由配，任兩人1,000元」優惠，延長至2021/12/30，同時還可享隔日免費再入園，優惠直接下殺29折，

耶誕老公公再度搭上北極特快車，前進六福村。今年的「童話耶誕」派對，特別將歐洲童話世界搬進六福村，園區裡的耶誕樹、耶誕小屋等裝置，都融入繽紛糖果風元素，即日起至2022年1月2日可以欣賞全台最大耶誕村飄雪美景，全身變裝麋鹿、精靈、公主、王子或各式角色入園，即享優惠價399元(原價999元)。

此外，若在周末假日變裝入園，還能和耶誕老公公一起唱跳大玩耶誕派對。耶誕檔期假日限定的「冬季耶誕饗宴」，牛排館推出英國經典名菜「威靈頓特餐」，可一嘗頂級菲力牛排佐鵝肝醬、義大利生火腿，覆上酥皮焗烤的多層味蕾享受，同時還可觀賞媲美百老匯等級華麗舞台劇，充滿異國風的美國西部牛仔舞、拐杖舞，以及熱力十足的康康舞輪番上演，還有重量級國際巨星─耶誕老公公驚喜現身。