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西裝控看過來！修杰楷西裝大秀浪琴表根本國民老公

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
日前修杰楷戴上浪琴先行者系列鈦金屬表款展示多變風格，並為品牌拍攝宣傳影片，將在2021年12月3日Longines台灣臉書官方粉絲團首播。圖／浪琴表提供
日前修杰楷戴上浪琴先行者系列鈦金屬表款展示多變風格，並為品牌拍攝宣傳影片，將在2021年12月3日Longines台灣臉書官方粉絲團首播。圖／浪琴表提供

什麼樣的男人最好？顧家的男人最好。修杰楷過去曾以愛妻、大量「寵妻金句」成為「國民老公」，其另一半賈靜雯也在上周末金馬奪得后冠，致詞時並曾提到「謝謝我的家人、我的工作團隊...以及一直支持我的先生和孩子。」近日修杰楷並戴上浪琴表（Longines）與西裝外套，除了帥氣再升級，也透過腕表與正裝展現紳士熟男風範。

本次修杰楷戴上的表款是為浪琴的先行者（Spirit）系列鈦金屬腕表，由於修杰楷除了是成功演員、也身兼演藝產業製作人、品牌創業家，他開創、勇於挑戰的精神正與浪琴表先行者系列的前衛精神不謀而合。日前修杰楷並戴上表款展示多變風格，並為浪琴表拍攝了形象宣傳影片，將在2021年12月3日Longines台灣臉書官方粉絲團首播。

該只鈦金屬腕表使用具備矽游絲的L888.4自動上鍊機芯，並通過瑞士天文台（COSC）認證。無論40或42毫米的尺寸，可選擇鈦金屬快拆表帶或NATO尼龍快拆表帶，同時指針和時標的邊框再以1N鍍金處理，低調不張揚，但風格強悍，動靜皆宜。

值得一提的是，隨著新品上市，浪琴的台灣官方網站線上名品店也將在12月1日（三）正式上線，提供消費者更多元的消費體驗，同時官網更提供修改表帶的服務，可參考尺寸資訊以決定是否修改鏈帶表款的長度；同時從12月1日至14日（二），品牌再推出凡購買Spirit鈦金屬鍊帶款就送NATO尼龍快拆表帶和皮革隨行表袋，如果購買Spirit尼龍表帶，則送自動上鍊盒，同時享有五年保固。

特殊的快拆設計，將讓配戴者可自由在鈦金屬鍊帶、NATO編織表帶間輕鬆自行更換。圖／浪琴表提供
特殊的快拆設計，將讓配戴者可自由在鈦金屬鍊帶、NATO編織表帶間輕鬆自行更換。圖／浪琴表提供
修杰楷除了是「國民老公」，身兼演員、企業家、製作人的多重身份，也符合他所配戴浪琴表先行者鈦金屬表款的前衛挑戰精神。圖／浪琴表提供
修杰楷除了是「國民老公」，身兼演員、企業家、製作人的多重身份，也符合他所配戴浪琴表先行者鈦金屬表款的前衛挑戰精神。圖／浪琴表提供
浪琴，先行者（Spirit）系列鈦金屬腕表鍊帶款，42毫米、鈦金屬、自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米，10萬300元。圖／浪琴表提供
浪琴，先行者（Spirit）系列鈦金屬腕表鍊帶款，42毫米、鈦金屬、自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米，10萬300元。圖／浪琴表提供
雙翼沙漏與代表瑞士天文台認證的五星Logo，是浪琴先行者Spirit系列的設計特色。圖／浪琴表提供
雙翼沙漏與代表瑞士天文台認證的五星Logo，是浪琴先行者Spirit系列的設計特色。圖／浪琴表提供

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