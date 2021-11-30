西裝控看過來！修杰楷西裝大秀浪琴表根本國民老公

什麼樣的男人最好？顧家的男人最好。修杰楷過去曾以愛妻、大量「寵妻金句」成為「國民老公」，其另一半賈靜雯也在上周末金馬奪得后冠，致詞時並曾提到「謝謝我的家人、我的工作團隊...以及一直支持我的先生和孩子。」近日修杰楷並戴上浪琴表（Longines）與西裝外套，除了帥氣再升級，也透過腕表與正裝展現紳士熟男風範。

本次修杰楷戴上的表款是為浪琴的先行者（Spirit）系列鈦金屬腕表，由於修杰楷除了是成功演員、也身兼演藝產業製作人、品牌創業家，他開創、勇於挑戰的精神正與浪琴表先行者系列的前衛精神不謀而合。日前修杰楷並戴上表款展示多變風格，並為浪琴表拍攝了形象宣傳影片，將在2021年12月3日Longines台灣臉書官方粉絲團首播。

該只鈦金屬腕表使用具備矽游絲的L888.4自動上鍊機芯，並通過瑞士天文台（COSC）認證。無論40或42毫米的尺寸，可選擇鈦金屬快拆表帶或NATO尼龍快拆表帶，同時指針和時標的邊框再以1N鍍金處理，低調不張揚，但風格強悍，動靜皆宜。