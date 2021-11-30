PChome 24h購物雙12下殺1.2折起！12月1日加碼LINE導購5%回饋

2021年接近尾聲，電商再拚年終大檔「雙12」，PChome 24h購物即日起精選15大會場年終回饋下殺1.2折起，還有天天玩轉盤搶P幣、1212驚喜折價券等優惠好康，更加碼獎品總價值超過150萬元的全站消費滿額抽活動，12月16日前單筆消費滿1,212元即可抽「蟬說｜山中靜靜」豪華露營（市價9,900元），另跨界攜手AsiaYo提供訂房專屬折扣碼、南投日月潭Biwak畢瓦客波西米亞風露營車套裝行程享95折優惠。此外，12月1日再度攜手LINE購物加碼導購5%回饋。

根據PChome 24h購物觀察，多數人趁著年末放緩腳步、來場身心靈大掃除，因此對於「舒緩疲勞、放鬆」等需求倍增，帶動全站近一周按摩及紓壓類商品銷量年增3倍，其中又以居家個人使用的「療癒型按摩家電」最受歡迎，包括熱敷眼罩、泡腳機、泡澡桶、足浴桶等商品竄升熱搜榜。今年受居家辦公及遠距教學影響，使用筆電、平板等行動裝置時間長，促使眼部及手部放鬆保養備受關注，超越往年多以肩頸按摩為主的消費趨勢，入冬後更拉抬溫控款按摩家電買氣暢旺。

PChome 24h購物公布「熱銷按摩家電TOP5」，由「Aurai即熱敷水波式按摩眼罩」榮登冠軍，獨創水波式按摩獲得世界級德國iF產品設計獎，銷量年成長近2.3倍，即日起至12月15日下殺4.3折；第二名為「日虎自動滾輪泡腳機」，限時暖心價2,999元、再加贈10包藥草包；第三名「輝葉追夢椅」獨創追夢按摩程式，透過全身氣囊推壓包覆，即日起至12月14日結帳現折8,000元；第四名「Lourdes煥采溫熱手部按摩器」12月15日前特價2,999元，全館滿額現領折價券；第五名「Concern康生摩力寶貝U型按摩頸枕」採用3D擬真揉捏按摩，狂殺3折特價價799元。

近期氣溫驟降，推升PChome 24h購物溫泉類電子票券熱銷，像是「北投享溫泉雙人平日大眾風呂」雙12檔期順勢推出1,212元超殺價；「八煙溫泉會館-(E)雙人鴛鴦湯屋90分鐘+套餐」免費體驗溫泉魚去腳皮一次，享樂價1,599元。在家也能享受泡澡儀式感，PChome 24h購物推出「泡湯包/入浴劑」專區，集結日本四大名湯3件8.8折，日本花王、桃源、白元、紀陽等指定泡湯入浴劑下殺8折起，還有各式草本養生足浴包、德國草本莊園迷迭香泡澡露等爆款商品優惠。