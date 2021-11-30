快訊

大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PChome 24h購物雙12下殺1.2折起！12月1日加碼LINE導購5%回饋

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物「1212一件不留」雙12年終回饋1.2折起，12月1日加碼LINE購物導購5%回饋；年末紓壓商機夯，「按摩家電熱銷TOP5」由Aurai即熱敷水波式按摩眼罩奪冠。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「1212一件不留」雙12年終回饋1.2折起，12月1日加碼LINE購物導購5%回饋；年末紓壓商機夯，「按摩家電熱銷TOP5」由Aurai即熱敷水波式按摩眼罩奪冠。圖／PChome 24h購物提供

2021年接近尾聲，電商再拚年終大檔「雙12」，PChome 24h購物即日起精選15大會場年終回饋下殺1.2折起，還有天天玩轉盤搶P幣、1212驚喜折價券等優惠好康，更加碼獎品總價值超過150萬元的全站消費滿額抽活動，12月16日前單筆消費滿1,212元即可抽「蟬說｜山中靜靜」豪華露營（市價9,900元），另跨界攜手AsiaYo提供訂房專屬折扣碼、南投日月潭Biwak畢瓦客波西米亞風露營車套裝行程享95折優惠。此外，12月1日再度攜手LINE購物加碼導購5%回饋。

根據PChome 24h購物觀察，多數人趁著年末放緩腳步、來場身心靈大掃除，因此對於「舒緩疲勞、放鬆」等需求倍增，帶動全站近一周按摩及紓壓類商品銷量年增3倍，其中又以居家個人使用的「療癒型按摩家電」最受歡迎，包括熱敷眼罩、泡腳機、泡澡桶、足浴桶等商品竄升熱搜榜。今年受居家辦公及遠距教學影響，使用筆電、平板等行動裝置時間長，促使眼部及手部放鬆保養備受關注，超越往年多以肩頸按摩為主的消費趨勢，入冬後更拉抬溫控款按摩家電買氣暢旺。

PChome 24h購物公布「熱銷按摩家電TOP5」，由「Aurai即熱敷水波式按摩眼罩」榮登冠軍，獨創水波式按摩獲得世界級德國iF產品設計獎，銷量年成長近2.3倍，即日起至12月15日下殺4.3折；第二名為「日虎自動滾輪泡腳機」，限時暖心價2,999元、再加贈10包藥草包；第三名「輝葉追夢椅」獨創追夢按摩程式，透過全身氣囊推壓包覆，即日起至12月14日結帳現折8,000元；第四名「Lourdes煥采溫熱手部按摩器」12月15日前特價2,999元，全館滿額現領折價券；第五名「Concern康生摩力寶貝U型按摩頸枕」採用3D擬真揉捏按摩，狂殺3折特價價799元。

近期氣溫驟降，推升PChome 24h購物溫泉類電子票券熱銷，像是「北投享溫泉雙人平日大眾風呂」雙12檔期順勢推出1,212元超殺價；「八煙溫泉會館-(E)雙人鴛鴦湯屋90分鐘+套餐」免費體驗溫泉魚去腳皮一次，享樂價1,599元。在家也能享受泡澡儀式感，PChome 24h購物推出「泡湯包/入浴劑」專區，集結日本四大名湯3件8.8折，日本花王、桃源、白元、紀陽等指定泡湯入浴劑下殺8折起，還有各式草本養生足浴包、德國草本莊園迷迭香泡澡露等爆款商品優惠。

此外，12月節慶出遊氛圍濃厚，PChome 24h購物將協辦參與「500趴」大型實體活動，於12月3日至12月5日連續3天在台北101水舞廣場及南側臨信義路廣場與消費者同歡，以「Better me, better life」活動主軸打造「PChome給力充電站」，現場推出「PChome給力製造所」、「Coopers Cool Bar」與「Panasonic 美力加值所」三大攤位，邀消費者有吃有喝、玩遊戲拿好禮，闖關任務成功者更有機會獲得現場「獨立搖滾區」入場券，近距離觀賞大咖藝人表演，或享知名品牌陳耀訓・麵包埠、晶華酒店等免費秒殺餐點兌換券（數量有限送完為止）。12月3日活動首日晚8點15分至8點30芬更打造「PChome之夜舞台表演」，結合阿卡貝拉、行動劇場、街頭馬戲團、3D視覺動畫等視覺饗宴，陪伴消費者共度年末美好時光。

PChome 24h購物「按摩家電熱銷TOP5」第一名：Aurai即熱敷水波式按摩眼罩，即日起至12月15日特價2,990元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「按摩家電熱銷TOP5」第一名：Aurai即熱敷水波式按摩眼罩，即日起至12月15日特價2,990元。圖／PChome 24h購物提供
滿足年末出遊需求，PChome 24h購物跨界攜手南投日月潭Biwak畢瓦客，推出波西米亞風露營車套裝行程享95折優惠。圖／PChome 24h購物提供
滿足年末出遊需求，PChome 24h購物跨界攜手南投日月潭Biwak畢瓦客，推出波西米亞風露營車套裝行程享95折優惠。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「按摩家電熱銷TOP5」第五名：Concern康生摩力寶貝U型按摩頸枕，即日起至12月15日瘋搶價799元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「按摩家電熱銷TOP5」第五名：Concern康生摩力寶貝U型按摩頸枕，即日起至12月15日瘋搶價799元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物雙12祭出消費滿額加碼抽「蟬說｜山中靜靜」豪華露營。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物雙12祭出消費滿額加碼抽「蟬說｜山中靜靜」豪華露營。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「按摩家電熱銷TOP5」第三名：輝葉追夢椅HY-5083，即日起至12月14日結帳現折8,000元、折後特價63,666元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「按摩家電熱銷TOP5」第三名：輝葉追夢椅HY-5083，即日起至12月14日結帳現折8,000元、折後特價63,666元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物雙12加碼獎品總價值超過150萬元的消費滿額抽活動，12月16日前單筆消費滿1,212元即可抽「蟬說｜山中靜靜」豪華露營。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物雙12加碼獎品總價值超過150萬元的消費滿額抽活動，12月16日前單筆消費滿1,212元即可抽「蟬說｜山中靜靜」豪華露營。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「按摩家電熱銷TOP5」第二名：日虎自動滾輪泡腳機，即日起至12月15日暖心價2,999元，加贈10包藥草包。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「按摩家電熱銷TOP5」第二名：日虎自動滾輪泡腳機，即日起至12月15日暖心價2,999元，加贈10包藥草包。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「按摩家電熱銷TOP5」第四名：Lourdes煥采溫熱手部按摩器（升級版），即日起至12月15日特價2,999元，全館滿額現領折價券。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「按摩家電熱銷TOP5」第四名：Lourdes煥采溫熱手部按摩器（升級版），即日起至12月15日特價2,999元，全館滿額現領折價券。圖／PChome 24h購物提供

按摩 PChome

延伸閱讀

強調與LINE Pay合作不變 一卡通：不影響用戶權益

LINE Pay：與一卡通討論服務更名 退股不影響合作

被按私密處以為是按摩手法 愈想愈不對勁報警處理

研究生拿跳蛋猥褻女同學 還變態稱：按摩想要的地方

相關新聞

PChome 24h購物雙12下殺1.2折起！12/1加碼LINE導購5%

2021年接近尾聲，電商再拚年終大檔「雙12」，PChome 24h購物即日起精選15大會場年終回饋下殺1.2折起，還有...

BELLAVITA變身歐洲滑雪村 彩色纜車夢幻冬日場景免費拍

BELLAVITA每個季節的主題佈置下的工夫都相當有誠意，這回耶誕造景更把歐洲雪國景致呈現在一樓中庭，打造耶誕期間限定「...

BioMask「蠟筆小新聯名口罩」限量推3款超值份量組

BioMask蠟筆小新聯名口罩年度壓軸款即將登場！BioMask再次攜手德國紅點得獎設計師推出玩具箱、校車、不理不理左衛...

光希、Rose、王淨都在背 YSL愛心形老花包就是這麼紅

前陣子Saint Laurent品牌大使Rose朴彩英在許多場合都秀出一款愛心形狀的經典「老花」包，這款包不只擁有百搭雋...

有點市大稻埕店開張！攜手人氣角色好想兔打造喫茶屋

台北最浪漫的河畔市集─大稻埕碼頭貨櫃市集，是欣賞淡水河夕陽的最佳地點。聯合數位文創旗下商店品牌u.Point有點市，打造...

這個眼神太犯規！金鐘仁Kai化身白馬王子拍時尚廣告

日前GUCCI才宣布李政宰和申敏兒加入品牌大使的行列，近日由另一位韓國品牌大使金鐘仁Kai主演的廣告也熱騰騰登場！除了讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。