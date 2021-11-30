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BELLAVITA變身歐洲滑雪村 彩色纜車夢幻冬日場景免費拍
BELLAVITA每個季節的主題佈置下的工夫都相當有誠意，這回耶誕造景更把歐洲雪國景致呈現在一樓中庭，打造耶誕期間限定「SKI RESORT白雪之戀冬日滑雪村」像是白雪上的森林、滑雪板、小木屋以及色彩繽紛的高空纜車，在無法出國的時候，透過歐陸雪國的景致讓人重溫冬日旅行的美好時光。也讓信義商圈百貨耶誕裝置拚場，又多了一處美麗景點。
今年耶誕節BELLAVITA打造一座夢幻滑雪度假村，冬日的暖陽透過玻璃帷幕灑落中庭，腳下一片白雪鋪地，抬頭就能看見一輛輛色彩繽紛的纜車，還有大大小小的南洋杉與檀香柏矗立在小屋旁，暖燈飾垂掛點綴，一旁還有暖爐與被白雪覆蓋的耶誕樹與松果，有如置身歐洲的耶誕村落，沈浸在耶誕季的溫暖氛圍。
BELLAVITA耶誕季限定的中庭場景佈置即日起開放至1月2日，除了一樓中庭之外，二、三樓也有可愛的小佈置，讓喜歡拍美照的民眾，來到信義商圈，就能拍出彷彿雪國度假的冬日氛圍美照。
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