BioMask「蠟筆小新聯名口罩」限量推3款超值份量組

BioMask蠟筆小新聯名口罩年度壓軸款即將登場！BioMask再次攜手德國紅點得獎設計師推出玩具箱、校車、不理不理左衛門等3款經典口罩組合，本系列的每盒口罩中還搭贈一款蠟筆小新全家福口罩收納袋，滿足小新迷的收藏需求，更推出超值大份量組，每盒共有32片、內含4種花色各8片，單盒售價499元，12月6日上午10點起於PChome 24h購物、momo購物網限量開賣。

小新迷一定不會對亂七八糟的黃色玩具箱感到陌生，BioMask蠟筆小新聯名口罩第一款「玩具箱」的特色就是將小新天馬行空的個性刻畫於口罩之中，外盒設計以不規則的玩具擺法呈現小新凌亂整理玩具的畫面，內含的4款口罩圖案可看見小新扮演著各式各樣的玩具角色，包含發射強力的動感光波、小新cosplay動感超人，還有小新光著柔軟屁股演出光屁屁怪獸。

第二款口罩是經典動畫角色「不理不理左衛門」的實體版，外盒特別以翻蓋方式呈現不理不理左衛門強硬的外表，打開後則可看見左衛門愛睡覺的反差萌樣。口罩設計代表著屬於左衛門的各種小故事，淡紫色口罩為小新擁有著一對不可思議的救命沙鈴，能叫出救世英雄「不理不理左衛門」；黃色款口罩凸顯左衛門的活潑優點，以及看到漂亮的大姐姐而開心的跳舞模樣；深紫色口罩是以素描方式呈現小新用畫筆召喚出肥嘟嘟左衛門的塗鴉作品；天藍色口罩是集結了小新的心頭愛，以Ｑ版大頭方式呈現穿著鱷魚阿山裝的小新、光屁屁怪獸、不理不理左衛門、動感超人等。

第三款「校車」款口罩以「春日部防衛隊」為主題，收錄小新、風間、妮妮、正男、阿呆的調皮模樣，校車的造型處處充滿驚喜小細節，園長與吉永老師載著看似乖巧的春日部防衛隊成員，但拉開盒子後可看到一邊為小新一行人紛紛跑出校車的調皮模樣，另一邊則為妮妮跟大家討論扮家家酒劇本的可愛畫面，拉開盒子之後還能將校車的耳朵翻出來。口罩設計上有著春日部防衛隊成員們吃點心、穿著夏季制服的可愛模樣，還加碼小新身穿冬季制服與粉色校車的集合體；另一大亮點為園長的黃色底、黑色格交織而成的西裝圖案也活用在本次設計中，無論是雙葉幼稚園的吉永老師、松坂老師或是園長的頭像，皆可在口罩裡找到。