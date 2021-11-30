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免費升級龍蝦吃到飽！「和牛祭」開新店 A5和牛無限吃

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
和牛祭標榜提供日本A5和牛22個部位肉品，通通採無限供應。圖／樂軒提供
和牛祭標榜提供日本A5和牛22個部位肉品，通通採無限供應。圖／樂軒提供

樂軒旗下的日本A5和牛火鍋吃到飽「和牛祭」，預計將於12月1日插旗微風信義，開設品牌第二間門市。店內除了同樣提供A5和牛22個部位的肉品外，並改為「鴛鴦鍋」模式，增添用餐變化度。另外為慶祝開幕，凡參與打卡評論活動，就再加贈「龍蝦吃到飽」，讓民眾一次享受海陸滋味。另外姊妹品牌「鉄火燒肉」也已於近日進軍微風信義，並推出獨家A5和牛三拼，滿足肉食愛好者的味蕾。

「和牛祭」自今年3月於微風南山開設首間門市，第二間門市則設於微風信義，共有44席座位。不同於一號店的個人鍋型態，微風信義店改提供鴛鴦鍋模式，同樣提供特製昆布、麻辣、壽喜燒等6種不同的湯底，並依照肉品不同，規劃680、980、1,580、1,880元等4種方案。其中頂級的方案，提供日本熊本縣頂級A5品種「和王」的22個部位，還有澳洲Blackmore 9+純血黑毛和牛、西班牙伊比利豬、丹麥快樂豬、台灣桂丁雞等夢幻食材，通通採無限供應。

1,580元的方案中，則提供8個部位的A5和牛，搭配上澳洲Blackmore 9+純血黑毛和牛、西班牙伊比利豬；980元方案則是主打Blackmore 9+純血黑毛和牛，至於680元的方案，則是適合不吃牛肉的民眾，享受伊比利豬、桂丁雞腿等食材。另外在自助吧台區，還提供有數十種的蔬菜、火鍋料、甜品、炸物，均讓民眾無限享用。

另外標榜A5和牛一片38元起、一個人也能吃的「鉄火燒肉」，也已於近期進駐微風信義，開設品牌第二間門市。店內同樣提供個人化的燒肉套餐，每套198元起，並供應日本A5和牛赤身、特上雪花、極上霜降等部位單片販售的服務，每片38元起。針對喜愛和牛的民眾，微風信義店也特別獨家推出「日本A5和牛拼盤」，一次可品嚐到A5和牛3種部位，還有伊比利豬、澳洲和牛橫膈膜、澳洲和牛板腱等部位，每套1,588元。

為慶祝新店開幕，凡至和牛祭點購1,880元方案，並參與打卡好評活動，就可免費升級「龍蝦吃到飽」；12月1日至12月3日期間，還推出「4人同行1人免費」的限時優惠（優惠不可併用）。另外12月6日至12月8日至鉄火燒肉微風信義店，同樣可享「4人同行1人免費」的慶祝優惠。

參與打卡評論活動，就可升級「龍蝦吃到飽」。圖／樂軒提供
參與打卡評論活動，就可升級「龍蝦吃到飽」。圖／樂軒提供
12月6日至12月8日至鉄火燒肉微風信義店，可享「4人同行1人免費」。圖／樂軒提供
12月6日至12月8日至鉄火燒肉微風信義店，可享「4人同行1人免費」。圖／樂軒提供
新開幕的和牛祭微風信義店，改採鴛鴦鍋型態。圖／樂軒提供
新開幕的和牛祭微風信義店，改採鴛鴦鍋型態。圖／樂軒提供

微風南山 日本 澳洲

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