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光希、Rose、王淨都在背 YSL愛心形老花包就是這麼紅
前陣子Saint Laurent品牌大使Rose朴彩英在許多場合都秀出一款愛心形狀的經典「老花」包，這款包不只擁有百搭雋永的Le Monogramme圖騰，還有可愛外型，怎麼搭都好看。最近包括木村光希Koki、王淨等人也都背了同一咖包包，展現這股復古俏皮風潮。
仔細拆解這款Le Monogramme老花包，採用帆布雷射印花與植物鞣製皮革製成，搭配古銅色金屬扣環，擁有1963年知名藝術家A.M Cassandre所設計的經典Cassandra YSL標誌，包身上名為Le Monogramme的圖騰則是現任創意總監Anthony Vaccarello以70年代Yves Saint Laurent聖羅蘭先生創作的Cassandra Monogram正反交錯壓印圖樣為靈感延伸打造的。
今年秋冬，此系列主打溫暖的大地棕色系，除了備受女星喜愛的愛心型小包之外，還有水桶包、水餃包、相機包、拳擊包、公事包等多樣實用性款式可選擇。
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