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光希、Rose、王淨都在背 YSL愛心形老花包就是這麼紅

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Saint Laurent的Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包備受歡迎。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent的Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包備受歡迎。圖／Saint Laurent提供

前陣子Saint Laurent品牌大使Rose朴彩英在許多場合都秀出一款愛心形狀的經典「老花」包，這款包不只擁有百搭雋永的Le Monogramme圖騰，還有可愛外型，怎麼搭都好看。最近包括木村光希Koki、王淨等人也都背了同一咖包包，展現這股復古俏皮風潮。

仔細拆解這款Le Monogramme老花包，採用帆布雷射印花與植物鞣製皮革製成，搭配古銅色金屬扣環，擁有1963年知名藝術家A.M Cassandre所設計的經典Cassandra YSL標誌，包身上名為Le Monogramme的圖騰則是現任創意總監Anthony Vaccarello以70年代Yves Saint Laurent聖羅蘭先生創作的Cassandra Monogram正反交錯壓印圖樣為靈感延伸打造的。

今年秋冬，此系列主打溫暖的大地棕色系，除了備受女星喜愛的愛心型小包之外，還有水桶包、水餃包、相機包、拳擊包、公事包等多樣實用性款式可選擇。

Rose朴彩英背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
Rose朴彩英背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
木村光希背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
木村光希背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包，35,800元。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包，35,800元。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革長型水桶包，45,900元。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革長型水桶包，45,900元。圖／Saint Laurent提供
木村光希背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
木村光希背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme系列。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme系列。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革拳擊包，67,550元。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革拳擊包，67,550元。圖／Saint Laurent提供
王淨示範Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
王淨示範Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
Rose朴彩英背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
Rose朴彩英背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
木村光希背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
木村光希背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
婁峻碩也愛Saint Laurent的Le Monogramme經典老花包系列。圖／Saint Laurent提供
婁峻碩也愛Saint Laurent的Le Monogramme經典老花包系列。圖／Saint Laurent提供
婁峻碩也愛Saint Laurent的Le Monogramme經典老花包系列。圖／Saint Laurent提供
婁峻碩也愛Saint Laurent的Le Monogramme經典老花包系列。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革搭扣肩背包，41,700元。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革搭扣肩背包，41,700元。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革相機包，35,800元。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革相機包，35,800元。圖／Saint Laurent提供
施柏宇也愛Saint Laurent的Le Monogramme經典老花包系列。圖／Saint Laurent提供
施柏宇也愛Saint Laurent的Le Monogramme經典老花包系列。圖／Saint Laurent提供
《轉學來的女生》泰國女演員琪洽安瑪達雅婫背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
《轉學來的女生》泰國女演員琪洽安瑪達雅婫背Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包。圖／Saint Laurent提供
羅密歐貝克漢展示Le Monogramme系列。圖／Saint Laurent提供
羅密歐貝克漢展示Le Monogramme系列。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革條紋水桶包，75,400元。圖／Saint Laurent提供
Le Monogramme經典老花塗層帆布與光滑皮革條紋水桶包，75,400元。圖／Saint Laurent提供

老花 愛心

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