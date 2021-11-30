這個眼神太犯規！金鐘仁Kai化身白馬王子拍時尚廣告
日前GUCCI才宣布李政宰和申敏兒加入品牌大使的行列，近日由另一位韓國品牌大使金鐘仁Kai主演的廣告也熱騰騰登場！除了讓人再次感受這股強烈的韓風魅力之外，Kai本身超強大的多變特質也在廣告中展露無遺，配上GUCCI充滿奇幻風的影像特色，讓他看起來就像電影中的主角般迷人。
這次Kai詮釋的是GUCCI Aria系列單品，他在白雪皚皚的岩石山脈及常綠樹木襯托的冬日幻景之中，換穿經典的復刻版紅色西裝、格紋大衣、針織毛衣和羽毛裝飾西裝等等，在影片中更是大秀一段舞技，跟他一起入鏡的還有兩匹白馬，配上紫色、藍色、雪白的背景，迷離夢幻的氛圍讓人留下深刻印象。
而放大版的雙G logo包款、鞋款和源自馬術靈感的帽子、包款、服飾配件等，也在廣告中注入更濃厚的戲劇效果，搭配上Kai電力時十足的眼神和肢體，相信就算不是粉絲應該也都可以感受到這位同時是歌手、舞者的演員超強魅力吧！
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