快訊

高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕跑趴金光閃耀 蕭邦蕾絲珠寶手表助陣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦為耶誕推出一系列應景的金色與紅色珠寶腕表。圖／蕭邦提供
蕭邦為耶誕推出一系列應景的金色與紅色珠寶腕表。圖／蕭邦提供

歡慶歲末，耶誕跑趴的時間越來越近。紅色、金色是聖誕的代表色彩，而閃亮的光芒更是必要元素。蕭邦珠寶腕表集結代表性的元素，以貴重金屬的溫潤燦爛、象徵熱情與富饒的紅寶石、以及璀璨奪目的鑽石，將節日氣氛戴上身。就讓蕭邦的珠寶和腕錶陪你一起度過這浪漫迷人的聖誕節。

手工蕾絲是高級訂製服最精緻細膩的工藝之一。蕭邦以精湛的珠寶工藝，以貴重金屬和瑰麗的寶石，打造雍容華貴的Precious Lace系列珠寶，並以同樣充滿創意與繁複圖案的手法，推出Precious Lace系列腕表，為時間妝點清雅花邊。18K玫瑰金材質的腕表，表盤中央璀璨鑽石連綿成波浪狀，梯形切割鑽石排列出第二種視覺層次，外圈則交錯圓形與花式切割鑽石，如花盛放。

Precious Lace系列紅寶石腕表則以白金材質為表殼，表盤中央的粉色花冠為剛玉，再裝飾梯形切割的紅寶石，外圈交錯紅寶石與粉紅色剛玉，並以高低立體層次的K金底座營造鏤空感，呈現如蕾絲般輕盈的效果。系列設計亦有點綴梨形切割紅寶石的蕾絲耳環，以及如花朵般盛開的蕾絲鑽戒，絕對是是派對焦點。

蕭邦經典的滑動鑽石Happy Diamonds，也有結合雋永蕾絲造型的作品。Happy Diamonds耳環、戒指與項鍊，延續滑動鑽石讓鑽石自由舞動的設計概念，搭配鑽石與玫瑰金材質，以花邊型與圓形的結構，簇擁中央的滑動鑽石，低調奢華的同時也讓花給人帶來幸福與節慶的喜悅氣息。

Happy Diamonds系列玫瑰金鑲鑽耳環，138萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列玫瑰金鑲鑽耳環，138萬元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列獲公平採礦認證18K白金鑲鑽與紅寶石耳環，213萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列獲公平採礦認證18K白金鑲鑽與紅寶石耳環，213萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace珍愛蕭邦系列玫瑰金鑲鑽戒指，183萬元。圖／蕭邦提供
Precious Lace珍愛蕭邦系列玫瑰金鑲鑽戒指，183萬元。圖／蕭邦提供
Precious Lace珍愛蕭邦系列玫瑰金鑲鑽腕表，509萬5,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace珍愛蕭邦系列玫瑰金鑲鑽腕表，509萬5,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列18K白金鑲鑽與紅寶石耳環，348萬8,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列18K白金鑲鑽與紅寶石耳環，348萬8,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列18K白金紅寶石與粉紅剛玉鑽表，591萬9,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列18K白金紅寶石與粉紅剛玉鑽表，591萬9,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列18K玫瑰金鑲鑽戒指，64萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列18K玫瑰金鑲鑽戒指，64萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列玫瑰金鑲鑽項鍊，72萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列玫瑰金鑲鑽項鍊，72萬3,000元。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶 腕表

延伸閱讀

新北歡樂耶誕城首場活動登場 歌手齊聚辦派對

珠寶藝術家Cindy Chao 榮膺法國藝術與文化騎士勛銜

「羅馬生乳包」耶誕版！涵碧樓耶誕麵包禮盒 即起預約

聖誕節美拍亮點！「2021繽紛耶誕玩台北」15大百貨、5大商圈串連打卡點

相關新聞

原物料一直漲攤撐 基隆2百年老店李鵠、連珍都公告調漲

近日不少原物料成本不斷上漲，基隆市有多家知名糕餅店公告12月起將陸續漲價，百年老店知名的李鵠餅店貼出公告，指由於原物料成...

這個眼神太犯規！金鐘仁Kai化身白馬王子拍時尚廣告

日前GUCCI才宣布李政宰和申敏兒加入品牌大使的行列，近日由另一位韓國品牌大使金鐘仁Kai主演的廣告也熱騰騰登場！除了讓...

耶誕跑趴金光閃耀 蕭邦蕾絲珠寶手表助陣

歡慶歲末，耶誕跑趴的時間越來越近。紅色、金色是聖誕的代表色彩，而閃亮的光芒更是必要元素。蕭邦珠寶腕表集結代表性的元素，以...

一手攜帶！輕鬆打造專屬移動工作站

一個能提升讓您有效提升工作效率的收納整理小幫手，不但可以減少翻找東西的時間，更可以讓您整潔的工作環境提供您更清新的常，減少煩躁的事物，提升您的生活品質 ～

teamLab未來遊樂園熱烈展出中！MyMusic用戶購票享展覽30元折扣優惠

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於台北士林國立台灣科學教育館繽紛展出中，好評如潮！本次展出的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，並以科技、藝術、互動建構出近700坪超大型沉浸式夢幻世界，熱烈邀請大家利用平日時間前來FUN玩體驗teamLab未來遊樂園的共創樂趣！

蔡依林化身穿搭女教師 親身示範冬季這樣穿最正

不負「國際蔡」的盛名，先前天后蔡依林在IG秀出MV的穿搭，秀出開高衩的性感長腿，讓人噴鼻血，網友也盛讚「這大長腿必須的！...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。