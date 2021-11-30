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耶誕跑趴金光閃耀 蕭邦蕾絲珠寶手表助陣
歡慶歲末，耶誕跑趴的時間越來越近。紅色、金色是聖誕的代表色彩，而閃亮的光芒更是必要元素。蕭邦珠寶腕表集結代表性的元素，以貴重金屬的溫潤燦爛、象徵熱情與富饒的紅寶石、以及璀璨奪目的鑽石，將節日氣氛戴上身。就讓蕭邦的珠寶和腕錶陪你一起度過這浪漫迷人的聖誕節。
手工蕾絲是高級訂製服最精緻細膩的工藝之一。蕭邦以精湛的珠寶工藝，以貴重金屬和瑰麗的寶石，打造雍容華貴的Precious Lace系列珠寶，並以同樣充滿創意與繁複圖案的手法，推出Precious Lace系列腕表，為時間妝點清雅花邊。18K玫瑰金材質的腕表，表盤中央璀璨鑽石連綿成波浪狀，梯形切割鑽石排列出第二種視覺層次，外圈則交錯圓形與花式切割鑽石，如花盛放。
Precious Lace系列紅寶石腕表則以白金材質為表殼，表盤中央的粉色花冠為剛玉，再裝飾梯形切割的紅寶石，外圈交錯紅寶石與粉紅色剛玉，並以高低立體層次的K金底座營造鏤空感，呈現如蕾絲般輕盈的效果。系列設計亦有點綴梨形切割紅寶石的蕾絲耳環，以及如花朵般盛開的蕾絲鑽戒，絕對是是派對焦點。
蕭邦經典的滑動鑽石Happy Diamonds，也有結合雋永蕾絲造型的作品。Happy Diamonds耳環、戒指與項鍊，延續滑動鑽石讓鑽石自由舞動的設計概念，搭配鑽石與玫瑰金材質，以花邊型與圓形的結構，簇擁中央的滑動鑽石，低調奢華的同時也讓花給人帶來幸福與節慶的喜悅氣息。
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