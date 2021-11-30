八冠到手！WRC車手Sébastien Ogier幸運物原來是它

越野賽車又有新紀錄，法國知名車手、RICHARD MILLE品牌好友塞巴斯蒂安ᆞ奧吉爾（Sébastien Ogier）甫於日前在11月21日於蒙札（Monza）賽道勇獲世界汽車拉力錦標賽賽事WRC賽事（World Rally Championship）第八冠， 寫下個人生涯紀錄。

義大利蒙札是世界頂尖、最富觀賞樂趣的賽道之一，而2021年則是這位法國車手在該賽道連續第二年奪得總冠軍頭銜，Sébastien Ogier並從2016年起已成為RICHARD MILLE品牌家族一員，並配戴了RM 67-02 Sébastien Ogier超薄自動上鍊腕表，在賽場上風馳電掣；這只RM 67-02特別版腕表是由RICHARD MILLE專門為Sébastien Ogier所推出，其機芯動力來源為CRMA7機芯，動力儲存為50小時，具有穿透視覺得鏤空表盤並以5級鈦金屬製造，具備超薄、輕量化、堅硬等特點。