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八冠到手！WRC車手Sébastien Ogier幸運物原來是它
越野賽車又有新紀錄，法國知名車手、RICHARD MILLE品牌好友塞巴斯蒂安ᆞ奧吉爾（Sébastien Ogier）甫於日前在11月21日於蒙札（Monza）賽道勇獲世界汽車拉力錦標賽賽事WRC賽事（World Rally Championship）第八冠， 寫下個人生涯紀錄。
義大利蒙札是世界頂尖、最富觀賞樂趣的賽道之一，而2021年則是這位法國車手在該賽道連續第二年奪得總冠軍頭銜，Sébastien Ogier並從2016年起已成為RICHARD MILLE品牌家族一員，並配戴了RM 67-02 Sébastien Ogier超薄自動上鍊腕表，在賽場上風馳電掣；這只RM 67-02特別版腕表是由RICHARD MILLE專門為Sébastien Ogier所推出，其機芯動力來源為CRMA7機芯，動力儲存為50小時，具有穿透視覺得鏤空表盤並以5級鈦金屬製造，具備超薄、輕量化、堅硬等特點。
而在獲得個人第八個總冠軍後，2022年的Ogier將呈現半退役狀態，並將僅參加錦標賽中的部分賽事。但他仍有機會追平由同為RICHARD MILLE品牌摯友的另一位法國傑出車手賽巴斯蒂安ᆞ勒布（Sébastien Loeb）寫下的九個WRC總冠軍紀錄。兩位皆是RICHARD MILLE品牌好友的「Sébastien」，一同囊括了過去18年WRC冠軍的17座，也象徵RICHARD MILLE在當今頂尖運動領域的好人緣與影響力，並兼容於速度、熱情與樂趣。
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