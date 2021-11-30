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蔡依林化身穿搭女教師 親身示範冬季這樣穿最正
不負「國際蔡」的盛名，先前天后蔡依林在IG秀出MV的穿搭，秀出開高衩的性感長腿，讓人噴鼻血，網友也盛讚「這大長腿必須的！氣場兩米八」。先前為了代言的PUMA新鞋推出，蔡依林又呈現高冷魅力，但不忘秀出纖腰，讓未來感的氛圍增添幾許性感魅力。
冬季到來，PUMA祭出全新TEAM系列復古美式學院風服飾、鞋款，不免俗的同樣由蔡依林上陣詮釋。即使是中性的造型，蔡依林依舊能穿出個性態度。她以胸前草寫PUMA品牌字樣的連帽T恤帶來濃厚美式氛圍，下身搭配螺紋緊身褲，重塑皎好腿部線條。外搭每個女孩衣櫃中都該擁有的奶油色系棒球外套，胸前英文大寫P字樣繡章，為運動風增添濃厚復古元素。鞋款部分蔡依林穿上MAYZE 厚底鞋，更能拉長視覺比例，奶茶色麂皮鞋面輔以必備格紋圖樣彎刀劃過鞋側，融合學院甜美和誇張大膽的衝突。
同樣是冬季穿搭，日前在第58屆金馬獎頒獎典禮紅毯，驚豔四座的陳庭妮也示範了如何兼顧保暖與有型的搭配。因應台灣多變的天氣，她以機能性著稱的Canada Goose的羽絨背心、外套混搭棉質長褲或丹寧褲，呈現十足的Outdoor風格，也能因為氣溫變化，方便增減衣量。不僅如此，陳庭妮在秀出大長腿時，還示範了Canada Goose今年首度跨足鞋履市場的旅行靴，演繹出女漢柔情的一面。
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