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蔡依林化身穿搭女教師 親身示範冬季這樣穿最正

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蔡依林配戴ARCHIVE毛帽680元、身穿厚連帽T恤2,280元、羅紋緊身褲1,580元、Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供
蔡依林配戴ARCHIVE毛帽680元、身穿厚連帽T恤2,280元、羅紋緊身褲1,580元、Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供

不負「國際蔡」的盛名，先前天后蔡依林在IG秀出MV的穿搭，秀出開高衩的性感長腿，讓人噴鼻血，網友也盛讚「這大長腿必須的！氣場兩米八」。先前為了代言的PUMA新鞋推出，蔡依林又呈現高冷魅力，但不忘秀出纖腰，讓未來感的氛圍增添幾許性感魅力。

冬季到來，PUMA祭出全新TEAM系列復古美式學院風服飾、鞋款，不免俗的同樣由蔡依林上陣詮釋。即使是中性的造型，蔡依林依舊能穿出個性態度。她以胸前草寫PUMA品牌字樣的連帽T恤帶來濃厚美式氛圍，下身搭配螺紋緊身褲，重塑皎好腿部線條。外搭每個女孩衣櫃中都該擁有的奶油色系棒球外套，胸前英文大寫P字樣繡章，為運動風增添濃厚復古元素。鞋款部分蔡依林穿上MAYZE 厚底鞋，更能拉長視覺比例，奶茶色麂皮鞋面輔以必備格紋圖樣彎刀劃過鞋側，融合學院甜美和誇張大膽的衝突。

陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram

同樣是冬季穿搭，日前在第58屆金馬獎頒獎典禮紅毯，驚豔四座的陳庭妮也示範了如何兼顧保暖與有型的搭配。因應台灣多變的天氣，她以機能性著稱的Canada Goose的羽絨背心、外套混搭棉質長褲或丹寧褲，呈現十足的Outdoor風格，也能因為氣溫變化，方便增減衣量。不僅如此，陳庭妮在秀出大長腿時，還示範了Canada Goose今年首度跨足鞋履市場的旅行靴，演繹出女漢柔情的一面。

蔡依林配戴ARCHIVE毛帽680元、身穿厚連帽T恤2,280元、羅紋緊身褲1,580元、Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供
蔡依林配戴ARCHIVE毛帽680元、身穿厚連帽T恤2,280元、羅紋緊身褲1,580元、Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供

蔡依林配戴ARCHIVE毛帽680元、身穿厚連帽T恤2,280元、羅紋緊身褲1,580元、Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供
蔡依林配戴ARCHIVE毛帽680元、身穿厚連帽T恤2,280元、羅紋緊身褲1,580元、Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供

陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram

蔡依林配戴ARCHIVE毛帽680元、身穿厚連帽T恤2,280元、羅紋緊身褲1,580元、Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供
蔡依林配戴ARCHIVE毛帽680元、身穿厚連帽T恤2,280元、羅紋緊身褲1,580元、Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供

陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram

Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供
Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供

Mirage Sport Flannel鞋3,280元(左)，Suede Classic Flannel鞋2,780元(中)、Mayze Wns Flannel鞋3,280元(右)。圖／PUMA提供
Mirage Sport Flannel鞋3,280元(左)，Suede Classic Flannel鞋2,780元(中)、Mayze Wns Flannel鞋3,280元(右)。圖／PUMA提供

蔡依林配戴ARCHIVE毛帽680元、身穿厚連帽T恤2,280元、羅紋緊身褲1,580元、Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供
蔡依林配戴ARCHIVE毛帽680元、身穿厚連帽T恤2,280元、羅紋緊身褲1,580元、Mayze Wns Flannel鞋3,280元。圖／PUMA提供

陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram

陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram
陳庭妮詮釋Canada Goose機能服飾與靴款。圖／摘自instagram

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