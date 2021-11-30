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teamLab未來遊樂園熱烈展出中！MyMusic用戶購票享展覽30元折扣優惠

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
「teamLab未來遊樂園」即起至12/31於udn售票網線上購票輸入MyMusic會員優惠折購碼，享展覽活動價$350/張。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園」即起至12/31於udn售票網線上購票輸入MyMusic會員優惠折購碼，享展覽活動價$350/張。圖／聯合數位文創提供

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於台北士林國立台灣科學教育館繽紛展出中，好評如潮！本次展出的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，並以科技、藝術、互動建構出近700坪超大型沉浸式夢幻世界，熱烈邀請大家利用平日時間前來FUN玩體驗teamLab未來遊樂園的共創樂趣！

主辦單位聯合數位文創除提供良好觀展品質和內容外，希望附加提供超值的五官饗宴給每一位喜愛藝術展覽的民眾們，特與數位音樂串流平台「MyMusic」合作推主題歌單，完整收錄由藝術作曲家高橋英明操刀的策展音樂，帶給觀眾前所未有聽覺享受。即日起下載並註冊MyMusic搶購30元折扣優惠，更能以350元購買展覽票券乙張。活動詳情請上MyMusic官方網站查詢。

此次來台的9大互動主題作品中，「與花共生的動物們∥」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」皆是在東京台場teamLab無界美術館裡受歡迎的作品；另有最新升級版的「天才跳房子」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」深受大小朋友喜愛；以及培養空間意識與合作技能的「光球管弦樂團」、「遠古神靈故事」和「彩繪動物&彩繪動物立體紙模型」激發你創造力的互動體驗作品。

結合聲光互動夢幻藝術展「teamLab未來遊樂園」即起至12/31於udn售票網線上購票輸入MyMusic會員優惠折購碼，享展覽活動價$350/張。另有團體大宗購票，請洽：(02)7721-6955 #1。

遊樂園 美術館 文創

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