珠寶藝術家Cindy Chao 榮膺法國藝術與文化騎士勛銜

今年代表藝術與文學的至高榮譽、由法國政府所頒發的「法國藝術與文學勳章」(L’Order Des Arts Et Des Lettres)11月中在巴黎皇家宮殿(Palais-Royal Paris)由法國文化部部長Roselyne Bachelot舉辦授勛儀式,其中法蘭西文學藝術騎士勳章(Chevalier de l’order des Arts et des Lettres, République française)得獎人之一為華人珠寶藝術家趙心綺(Cindy Chao),表彰她多年來在融合建築與雕塑的珠寶藝術成就,以及為東西方藝術文化交流所作出的貢獻。

法國藝術與文學勳章是在1957年時,由法國首任文化部部長André Malraux倡議設立的部級勳章,用以表彰全球藝文界有傑出貢獻的人物,或在世界宣揚法國文化有出突出貢獻者,後於1963年獲法國總統戴高樂(Charles de Gaulle)認可。這個勳章的理念是仿效法國路易11時代的聖米迦勒勳章(Ordre de Saint-Michel),共依序分為騎士(Chevalier)、軍官(Officier)、司令(Commandeur)三個等級,每年最多頒發騎士勳章200名、軍官勳章60名、司令勳章20名。曾經獲勳的華人包括司令勳章的貝聿銘、金庸、王家衛等,而陳郁秀、蔡明亮等人曾獲軍官勳章,與趙心綺同樣獲頒騎士勳章的台灣人,之前還有王效蘭、林曼麗、吳炫三、李安等。