快訊

男火車上突喊要殺人 女「死亡手勢」機警救全車上百人

鄭雨盛確診 4天前才參加青龍獎…宋仲基、李政宰也在場

珠寶藝術家Cindy Chao 榮膺法國藝術與文化騎士勛銜

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
法國文化部部長Roselyne Bachelot致詞。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
法國文化部部長Roselyne Bachelot致詞。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供

今年代表藝術與文學的至高榮譽、由法國政府所頒發的「法國藝術與文學勳章」（L’Order Des Arts Et Des Lettres）11月中在巴黎皇家宮殿（Palais-Royal Paris）由法國文化部部長Roselyne Bachelot舉辦授勛儀式，其中法蘭西文學藝術騎士勳章（Chevalier de l’order des Arts et des Lettres, République française）得獎人之一為華人珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao），表彰她多年來在融合建築與雕塑的珠寶藝術成就，以及為東西方藝術文化交流所作出的貢獻。

法國藝術與文學勳章是在1957年時，由法國首任文化部部長André Malraux倡議設立的部級勳章，用以表彰全球藝文界有傑出貢獻的人物，或在世界宣揚法國文化有出突出貢獻者，後於1963年獲法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）認可。這個勳章的理念是仿效法國路易11時代的聖米迦勒勳章（Ordre de Saint-Michel），共依序分為騎士（Chevalier）、軍官（Officier）、司令（Commandeur）三個等級，每年最多頒發騎士勳章200名、軍官勳章60名、司令勳章20名。曾經獲勳的華人包括司令勳章的貝聿銘、金庸、王家衛等，而陳郁秀、蔡明亮等人曾獲軍官勳章，與趙心綺同樣獲頒騎士勳章的台灣人，之前還有王效蘭、林曼麗、吳炫三、李安等。

趙心綺為首個獲頒法國藝術與文化騎士勳章的華人珠寶藝術家。她的作品屢屢登上國際拍賣會如佳士得（Christie’s）、蘇富比（Sotheby’s ）等，讓更多跨領域的收藏家們看到融合東西方藝術工藝精髓的珠寶創作，並多次受邀參與各項國際級別最高、遴選條件最嚴苛、參展難度最高的藝術博覽會如TEFAF（歐洲藝術和骨董博覽會）、Masterpiece London（倫敦巨匠臻藏藝術博覽會）。同時，她的作品更榮獲英國維多利亞和亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum）、美國史密森尼國家自然歷史博物館（Smithsonian National Museum of Natural History），以及法國巴黎裝館藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）列館永久典藏，是當代華人珠寶設計師的第一人。

（由左至右）佳士得拍賣行奢侈品部門主席François Curiel與珠寶藝術家Cindy Chao。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
（由左至右）佳士得拍賣行奢侈品部門主席François Curiel與珠寶藝術家Cindy Chao。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
（由左至右）珠寶藝術家Cindy Chao與法國文化部部長Roselyne Bachelot。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
（由左至右）珠寶藝術家Cindy Chao與法國文化部部長Roselyne Bachelot。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao榮膺法國藝術與文化騎士勛銜。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao榮膺法國藝術與文化騎士勛銜。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
法國藝術與文學騎士勛章。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
法國藝術與文學騎士勛章。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece大師系列冬葉套鍊於2019年獲得倫敦巨匠臻藏藝術博覽會「大會傑出獎」。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece大師系列冬葉套鍊於2019年獲得倫敦巨匠臻藏藝術博覽會「大會傑出獎」。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece大師系列冬葉套鍊於2019年獲得倫敦巨匠臻藏藝術博覽會「大會傑出獎」。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece大師系列冬葉套鍊於2019年獲得倫敦巨匠臻藏藝術博覽會「大會傑出獎」。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
（由左至右）法國巴黎裝飾藝術博物館策展人Karine Lacquemant、珠寶藝術家Cindy Chao、法國巴黎裝飾藝術博物館首席策展人Dominique Forest。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供
（由左至右）法國巴黎裝飾藝術博物館策展人Karine Lacquemant、珠寶藝術家Cindy Chao、法國巴黎裝飾藝術博物館首席策展人Dominique Forest。圖／Cindy Chao The Art Jewel提供

法國 珠寶 博物館

延伸閱讀

法國國會首次通過挺台決議 民進黨：台法友好絕非偶然

疑涉及新疆強迫勞動 法國Zara遭禁止擴店

巴黎龐畢度行動藝術列車 蘭嶼椰油國小 體驗法國美學藝術

27名偷渡客英吉利海峽船難後 英法爭執白熱化

相關新聞

原物料一直漲攤撐 基隆2百年老店李鵠、連珍都公告調漲

近日不少原物料成本不斷上漲，基隆市有多家知名糕餅店公告12月起將陸續漲價，百年老店知名的李鵠餅店貼出公告，指由於原物料成...

全台21店搶先開賣！全家便利商店獨家推「鼎王麻辣蛋」

隨著冷鋒面一波波襲來，吃火鍋成為全民運動，其中麻辣口味更是不少人的首選，看好國人冬天嗜辣，全家便利商店與人氣麻辣火鍋店「...

高訂服威士忌！皇家禮炮21年藍玫瑰限定版演繹新奢典範

「威士忌之王」皇家禮炮（Royal Salute）攜手英國31歲新銳設計師 Richard Quinn，以時尚領域金字塔...

珠寶藝術家Cindy Chao 榮膺法國藝術與文化騎士勛銜

今年代表藝術與文學的至高榮譽、由法國政府所頒發的「法國藝術與文學勳章」（L’Order Des Arts Et Des ...

展現大膽千種自我精神！瑰柏翠「獨角獸」耶誕限定禮盒

又到了寒冷的季節，代表著一年又到了尾聲，送走不好的過往，迎來新的希望。年底的耶誕節，瑰柏翠集結年度熱銷品項，推出「獨角獸...

決戰西門紅樓！Red Bull「Mind The Gap」 周六登場

有別於運動場館內的體育賽事，街頭運動總以不受拘束的活力展現熱情。源自美國的街頭滑板賽事Red Bull「Mind The...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。