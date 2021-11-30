珠寶藝術家Cindy Chao 榮膺法國藝術與文化騎士勛銜
今年代表藝術與文學的至高榮譽、由法國政府所頒發的「法國藝術與文學勳章」（L’Order Des Arts Et Des Lettres）11月中在巴黎皇家宮殿（Palais-Royal Paris）由法國文化部部長Roselyne Bachelot舉辦授勛儀式，其中法蘭西文學藝術騎士勳章（Chevalier de l’order des Arts et des Lettres, République française）得獎人之一為華人珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao），表彰她多年來在融合建築與雕塑的珠寶藝術成就，以及為東西方藝術文化交流所作出的貢獻。
法國藝術與文學勳章是在1957年時，由法國首任文化部部長André Malraux倡議設立的部級勳章，用以表彰全球藝文界有傑出貢獻的人物，或在世界宣揚法國文化有出突出貢獻者，後於1963年獲法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）認可。這個勳章的理念是仿效法國路易11時代的聖米迦勒勳章（Ordre de Saint-Michel），共依序分為騎士（Chevalier）、軍官（Officier）、司令（Commandeur）三個等級，每年最多頒發騎士勳章200名、軍官勳章60名、司令勳章20名。曾經獲勳的華人包括司令勳章的貝聿銘、金庸、王家衛等，而陳郁秀、蔡明亮等人曾獲軍官勳章，與趙心綺同樣獲頒騎士勳章的台灣人，之前還有王效蘭、林曼麗、吳炫三、李安等。
趙心綺為首個獲頒法國藝術與文化騎士勳章的華人珠寶藝術家。她的作品屢屢登上國際拍賣會如佳士得（Christie’s）、蘇富比（Sotheby’s ）等，讓更多跨領域的收藏家們看到融合東西方藝術工藝精髓的珠寶創作，並多次受邀參與各項國際級別最高、遴選條件最嚴苛、參展難度最高的藝術博覽會如TEFAF（歐洲藝術和骨董博覽會）、Masterpiece London（倫敦巨匠臻藏藝術博覽會）。同時，她的作品更榮獲英國維多利亞和亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum）、美國史密森尼國家自然歷史博物館（Smithsonian National Museum of Natural History），以及法國巴黎裝館藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）列館永久典藏，是當代華人珠寶設計師的第一人。
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