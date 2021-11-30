珠寶藝術家Cindy Chao 榮膺法國藝術與文化騎士勛銜

今年代表藝術與文學的至高榮譽、由法國政府所頒發的「法國藝術與文學勳章」（L’Order Des Arts Et Des Lettres）11月中在巴黎皇家宮殿（Palais-Royal Paris）由法國文化部部長Roselyne Bachelot舉辦授勛儀式，其中法蘭西文學藝術騎士勳章（Chevalier de l’order des Arts et des Lettres, République française）得獎人之一為華人珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao），表彰她多年來在融合建築與雕塑的珠寶藝術成就，以及為東西方藝術文化交流所作出的貢獻。

法國藝術與文學勳章是在1957年時，由法國首任文化部部長André Malraux倡議設立的部級勳章，用以表彰全球藝文界有傑出貢獻的人物，或在世界宣揚法國文化有出突出貢獻者，後於1963年獲法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）認可。這個勳章的理念是仿效法國路易11時代的聖米迦勒勳章（Ordre de Saint-Michel），共依序分為騎士（Chevalier）、軍官（Officier）、司令（Commandeur）三個等級，每年最多頒發騎士勳章200名、軍官勳章60名、司令勳章20名。曾經獲勳的華人包括司令勳章的貝聿銘、金庸、王家衛等，而陳郁秀、蔡明亮等人曾獲軍官勳章，與趙心綺同樣獲頒騎士勳章的台灣人，之前還有王效蘭、林曼麗、吳炫三、李安等。