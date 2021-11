展現大膽千種自我精神！瑰柏翠「獨角獸」耶誕限定禮盒

又到了寒冷的季節,代表著一年又到了尾聲,送走不好的過往,迎來新的希望。年底的耶誕節,瑰柏翠集結年度熱銷品項,推出「獨角獸」聖誕限定禮盒,推出撞色拼接的高彩度耶誕限定禮盒搭配五款系列組合,送禮自用兩相宜。

瑰柏翠採取品牌「天生好不同」的精神,特別以「獨角獸的千種自我」為概念,搭配著拼接與大膽跳色,體現出「無拘無束、不羈成長」的生活態度。

全系列共五款,包括巴厘雙重護膚組、野蘋果修護滋潤入門組、伊芙琳玫瑰保濕潤澤組、園藝大師舒緩修護組、經典潤膚組。無論是交換禮物、送禮、自用,都能展現獨特的個人品味。

富有巧思又獨具風格的耶誕節禮盒,正面印有「WILD AND WANDER」、「SEEK ADVENTURE IN THE EVERY DAY」字樣

,鼓勵每一位被送禮的對象以開放的心胸,帶著好奇勇敢探尋更多自我的不同面貌,在展現千種自我的路途上都能夠大膽的挑戰,對未來增添更多的美好憧憬與想像。