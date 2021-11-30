聽新聞
test
0:00 / 0:00
展現大膽千種自我精神！瑰柏翠「獨角獸」耶誕限定禮盒
又到了寒冷的季節，代表著一年又到了尾聲，送走不好的過往，迎來新的希望。年底的耶誕節，瑰柏翠集結年度熱銷品項，推出「獨角獸」聖誕限定禮盒，推出撞色拼接的高彩度耶誕限定禮盒搭配五款系列組合，送禮自用兩相宜。
瑰柏翠採取品牌「天生好不同」的精神，特別以「獨角獸的千種自我」為概念，搭配著拼接與大膽跳色，體現出「無拘無束、不羈成長」的生活態度。
全系列共五款，包括巴厘雙重護膚組、野蘋果修護滋潤入門組、伊芙琳玫瑰保濕潤澤組、園藝大師舒緩修護組、經典潤膚組。無論是交換禮物、送禮、自用，都能展現獨特的個人品味。
富有巧思又獨具風格的耶誕節禮盒，正面印有「WILD AND WANDER」、「SEEK ADVENTURE IN THE EVERY DAY」字樣
，鼓勵每一位被送禮的對象以開放的心胸，帶著好奇勇敢探尋更多自我的不同面貌，在展現千種自我的路途上都能夠大膽的挑戰，對未來增添更多的美好憧憬與想像。
此外，瑰柏翠更將品牌誕生於英國倫敦的年份「1971」印製在禮盒上，期許在探索與創作的旅途中不忘初衷，持續帶給消費者溫度與共鳴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言