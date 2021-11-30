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原物料一直漲攤撐 基隆2百年老店李鵠、連珍都公告調漲

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆李鵠餅店公告要微調價格。記者游明煌／攝影
基隆李鵠餅店公告要微調價格。記者游明煌／攝影

近日不少原物料成本不斷上漲，基隆市有多家知名糕餅店公告12月起將陸續漲價，百年老店知名的李鵠餅店貼出公告，指由於原物料成本上漲，堅持使用原有食材，將在12月8日起，進行價格微幅調整；另外，也是百年老店的連珍糕餅店也表示，因原物料漲很多，部分產品12月1日起微調，業者說，「已經11年沒有漲了」。

基隆李鵠餅店創立於清光緒年間，最暢銷的是咖哩酥、綠豆椪、蛋黃酥鳳梨酥，每到中秋都大排長龍，很多外縣市民眾也都會來買，是基隆知名百年老店。近日店門口貼出公告，指由於原物料成本上漲，本店堅持使用原有食材，將在12月8日起，進行價格微幅調整，希望大家繼續支持。但要調多少，業者還沒有說明。

連珍也是百年老店，每逢年節也都很多人潮，店家也表示，因國際原物料價格一直調漲，12月1日起部分產品價格調整，但金額沒有很高。

連珍的業者今天受訪表示，已經11年沒有漲了，客人都是因為愛吃才來買，因此要給一樣的東西，但現在原物料一直漲，尤其今年芋頭、鮮奶和奶油等原料漲很多，相關產品會微漲5至10多元不等，但中式產品都沒有漲，主要是為了維持品質才進行微調。

其他因原物料上漲的還有基隆知名伴手禮佳欣牛軋糖，也自12月起調整部分產品售價。

連珍也因國際原物料價格一直調漲，將微調部分產品價格。記者游明煌／攝影
連珍也因國際原物料價格一直調漲，將微調部分產品價格。記者游明煌／攝影
基隆李鵠餅店公告要微調價格。記者游明煌／攝影
基隆李鵠餅店公告要微調價格。記者游明煌／攝影
連珍也因國際原物料價格一直調漲，將微調部分產品價格。記者游明煌／攝影
連珍也因國際原物料價格一直調漲，將微調部分產品價格。記者游明煌／攝影

基隆 鳳梨酥 蛋黃酥

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