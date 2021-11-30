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決戰西門紅樓！Red Bull「Mind The Gap」 周六登場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
專為女性設計的HIPHOP4LADY賽事，讓人感受嘻哈街頭的肢體搖擺魅力。圖 / Red Bull提供
專為女性設計的HIPHOP4LADY賽事，讓人感受嘻哈街頭的肢體搖擺魅力。圖 / Red Bull提供

有別於運動場館內的體育賽事，街頭運動總以不受拘束的活力展現熱情。源自美國的街頭滑板賽事Red Bull「Mind The Gap」在七個月的巡迴之後，最後12強選手將在本周六於西門紅樓前進行最後決賽，舉行為期一日的Chance & Change一日盛會。

曾在美國、日本、澳洲等各地舉辦的Red Bull Mind The Gap在今年更來台初次舉辦，透過巡迴海選，挑選各地街頭好手尬招，邀請選手們以個人擅長招式，越過間距兩公尺遠的間隙。今年Red Bull Mind The Gap在全台灣合共4站巡迴、共吸引近60位滑板好手報名參戰，最後選出前12位傑出選手。

除了備受關注的滑板賽事，當天還有多場激烈比賽同台，包含：由世界特技單車BMX冠軍－鄭喬鴻Chiao創辦的CHIAOLLENG、由「球魁」陳勇勝一手推動的台灣花式籃球一對一公開、BALLERTIME，以及舉辦過7屆以上、專為女子設計的街舞賽事HIPHOP4LADY。

活動現場另有花式扯鈴與DJ輪番上陣，活動將在本周六1330開場，地點則於西門紅樓廣場、台北市萬華區成都路10號。

Chance & Change活動現場將有DJ Afuro George、DJ Chicano等DJ不間斷音樂放送。圖 / Red Bull提供
Chance & Change活動現場將有DJ Afuro George、DJ Chicano等DJ不間斷音樂放送。圖 / Red Bull提供
由世界BMX冠軍鄭喬鴻所創辦的CHIAOLLENGE賽事，本周六將舉辦全台16強一同過招。圖 / Red Bull提供
由世界BMX冠軍鄭喬鴻所創辦的CHIAOLLENGE賽事，本周六將舉辦全台16強一同過招。圖 / Red Bull提供
扯鈴能有多扯？連霸Red Bull PAO的扯鈴好手趙志翰與181團隊，也將在本周六登場西門紅樓。圖 / Red Bull提供
扯鈴能有多扯？連霸Red Bull PAO的扯鈴好手趙志翰與181團隊，也將在本周六登場西門紅樓。圖 / Red Bull提供

Gap 美國 西門紅樓

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