決戰西門紅樓！Red Bull「Mind The Gap」 周六登場

有別於運動場館內的體育賽事，街頭運動總以不受拘束的活力展現熱情。源自美國的街頭滑板賽事Red Bull「Mind The Gap」在七個月的巡迴之後，最後12強選手將在本周六於西門紅樓前進行最後決賽，舉行為期一日的Chance & Change一日盛會。

曾在美國、日本、澳洲等各地舉辦的Red Bull Mind The Gap在今年更來台初次舉辦，透過巡迴海選，挑選各地街頭好手尬招，邀請選手們以個人擅長招式，越過間距兩公尺遠的間隙。今年Red Bull Mind The Gap在全台灣合共4站巡迴、共吸引近60位滑板好手報名參戰，最後選出前12位傑出選手。

除了備受關注的滑板賽事，當天還有多場激烈比賽同台，包含：由世界特技單車BMX冠軍－鄭喬鴻Chiao創辦的CHIAOLLENG、由「球魁」陳勇勝一手推動的台灣花式籃球一對一公開、BALLERTIME，以及舉辦過7屆以上、專為女子設計的街舞賽事HIPHOP4LADY。