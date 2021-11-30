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全台21店搶先開賣！全家便利商店獨家推「鼎王麻辣蛋」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店12月1日起於全台21間門市限定搶先開賣「鼎王麻辣蛋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月1日起於全台21間門市限定搶先開賣「鼎王麻辣蛋」。圖／全家便利商店提供

隨著冷鋒面一波波襲來，吃火鍋成為全民運動，其中麻辣口味更是不少人的首選，看好國人冬天嗜辣，全家便利商店與人氣麻辣火鍋店「鼎王」聯名合作，12月1日起於限定門市開賣「鼎王麻辣蛋」，全台21間門市搶先販售，預計明年第一季再擴大導入至百間店。

全家便利商店鮮食二部部長林鴻成表示，便利商店每日現煮的茶葉蛋深受消費者喜愛，作為早餐、配餐、點心都十分適合，更是年銷量破億顆的熟食區人氣王，為了持續打造更多元、有趣的熟食區，此次特別以大眾喜愛的麻辣鍋為元素，首度推出特色口味的現煮蛋，由鼎王麻辣鍋聯名監製的「鼎王麻辣蛋」，12月1日起優先導入全台21間門市。

全家便利商店獨家販售的「鼎王麻辣蛋」以鼎王經典的麻辣鍋湯底調味，再嚴選高品質國產雞蛋經高壓工法製成，確保顆顆香麻入味，除了綿密蛋黃與香Q蛋白之外，層次豐富、香氣十足，是在餐廳品嘗不到的好滋味，冷冷的天氣來一顆，瞬間暖胃又暖身，每顆售價18元。

此外，喜愛經典款茶葉蛋的民眾也有福了，全家便利商店12月1日至12月28日購買指定飲料加1元就送茶葉蛋，包含FamilyMart Collection綠拿鐵、牧場直送鮮乳以及義美豆奶紅茶、義美無加糖燕麥全豆豆奶、桂格顆粒豆漿燕麥等共5款指定飲料。

全家便利商店首度推出特色口味的現煮蛋，由鼎王麻辣鍋聯名監製的「鼎王麻辣蛋」，12月1日起優先導入全台21間門市，每顆售價18元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首度推出特色口味的現煮蛋，由鼎王麻辣鍋聯名監製的「鼎王麻辣蛋」，12月1日起優先導入全台21間門市，每顆售價18元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售的「鼎王麻辣蛋」以鼎王經典的麻辣鍋湯底調味，嚴選高品質國產雞蛋經高壓工法製成，確保顆顆香麻入味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售的「鼎王麻辣蛋」以鼎王經典的麻辣鍋湯底調味，嚴選高品質國產雞蛋經高壓工法製成，確保顆顆香麻入味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月1日起於全台21間限定門市搶先開賣「鼎王麻辣蛋」，每顆售價18元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月1日起於全台21間限定門市搶先開賣「鼎王麻辣蛋」，每顆售價18元。圖／全家便利商店提供

茶葉蛋 便利商店 火鍋

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