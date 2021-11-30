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冬吃蘿蔔夏吃薑 美濃限定白玉蘿蔔最佳食譜看這裡　

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
冬吃蘿蔔夏吃薑，天氣變冷，每年此時都是高雄美濃白玉蘿蔔採收的時節。圖／聯合報之友提供
冬吃蘿蔔夏吃薑，天氣變冷，每年此時都是高雄美濃白玉蘿蔔採收的時節。圖／聯合報之友提供

「冬吃蘿蔔夏吃薑」，天氣變冷，每年此時都是高雄美濃白玉蘿蔔採收的時節，白玉蘿蔔口感細緻紮實，無論煮湯還是醃製都很適合。美濃的瀰濃社區盛產白玉蘿蔔，農作物採「與草共生」栽培法，不使用除草劑，種出的白玉蘿蔔料理時不須削皮，只需在烹煮前把表皮清洗乾淨。

蘿蔔是日本、中國及台灣普遍栽種的農產品，白玉蘿蔔有別於其他的品種，在高雄美濃的土壤裡落地生根，長出了屬於自己的獨特風味。之所以被稱為白玉蘿蔔，只主要外表白淨，如同從土裡長出來的白玉，清甜無渣。

為了讓大家享受白玉蘿蔔的美味，高雄市美濃區瀰濃社區發展協會臉書粉絲專頁提供食譜，傳授烹調白玉蘿蔔最合適的方法。

【客家蘿蔔絲蛋】

＊準備食材：蘿蔔絲10g／蛋3顆／適量的鹽、胡椒

＊料理方式：

1.蘿蔔絲乾泡水洗一下，撈起濾乾(泡一下下就好囉，泡太久會失去蘿蔔絲味道)。

2.把蛋打散，加入蘿蔔絲乾、鹽、胡椒，跟煎菜圃蛋一樣，把蛋煎熟就可以了。

【蘿蔔燉雞湯】

＊準備食材：老蘿蔔75克／雞半隻，切塊／亁香菇數朵／蛤蜊適量的（可不加）

＊料理方式：

1.洗淨老蘿蔔上的鹽分

2.放入水中煮20分鐘

3.川燙雞肉

4.將雞肉、乾香菇放入湯頭一起熬煮

5.雞湯熬煮好後再加入蛤蜊煮開

（老蘿蔔本身就有鹹度，可依照個人口味增減調味）

【白玉蘿蔔關東煮】

＊準備食材：

白玉蘿蔔3條（切2公分小段，邊邊削圓）加冷水煮滾撈起備用／玉米筍：6根(洗淨即可)／蕈菇類：撕小塊／玉米（增加甜味用，可加可不加）：切段／市售蒟蒻絲／豬血糕切片／甜不辣（過熱水去油）／其他喜歡的食材

【關東煮湯頭】

＊準備食材：

日式醬油3大匙

味醂2大匙

清酒或米酒3大匙

鰹魚粉1小匙

柴魚片少量

清水1000ml

＊料理方式：

以上材料混在一起煮滾後，再加入蘿蔔，大火煮滾後再轉中小火，燉煮一小時

由於白玉蘿蔔纖維較少，因此只需要一小時即有軟嫩且入味的好吃蘿蔔，若喜歡口感較清脆或較硬一點的人請斟酌燉煮的時間。

●聯合報為回饋聯合報之友，特別與美濃瀰濃社區發展協會合作，提供超優惠白玉蘿蔔訂購方案，十台斤一箱250元（每台斤25元，宅配運費100元）。

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美濃 食譜

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