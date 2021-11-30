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「羅馬生乳包」耶誕版！涵碧樓耶誕麵包禮盒 即起預約

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
涵碧樓耶誕麵包禮盒中的兩款肉桂捲獨家口味，有如雪花紛飛的乳酪糖霜肉桂捲(圖左)，以及如陽光灑落的焦糖胡桃肉桂捲(圖右) 。圖／涵碧樓提供
涵碧樓耶誕麵包禮盒中的兩款肉桂捲獨家口味，有如雪花紛飛的乳酪糖霜肉桂捲(圖左)，以及如陽光灑落的焦糖胡桃肉桂捲(圖右) 。圖／涵碧樓提供

今年最具話題性的「羅馬生乳包」有耶誕版！這是涵碧樓研發的獨家口味，加上去年廣受好評的肉桂捲，組合成冬季生產限定耶誕麵包禮盒，今年在未推出前，就已有近千份預購；即日起開放預約。

涵碧樓的甜點是許多人列為「不可錯過的體驗項目」之一，每年的耶誕麵包禮盒更是大受歡迎。主要是點心坊師傅純手工製作、少量生產外，也以健康美味聞名。今年的口味日前揭曉，點心坊主廚以雪國煦陽為意象，結合肉桂捲與生乳包打造出獨一無二的禮盒。

溫暖甜香的肉桂捲，一直是耶誕節應景的招牌麵包之一，今年點心坊主廚分別推出「焦糖胡桃肉桂捲」、「乳酪糖霜肉桂捲」兩種口味，前者融合了斯里蘭卡的肉桂與台灣土肉桂的兩種層次，搭配焦糖微苦鹹甜的滋味，十分獨特；後者選用法國燈塔乳酪製成淋醬，最後灑上糖粉，外型如雪似霜，尤其受到小朋友的歡迎。

今年熱門的羅馬生乳包，點心坊主廚則是結合冬日煦陽、南投在地食材「鹹蛋黃生乳包」、「紅茶生乳包」推出兩種口味。耶誕麵包禮盒580元/盒。

涵碧樓耶誕麵包禮盒4款麵包，即日起預約生產限定販售，可查官網：https://www.thelalu.com.tw/zh-tw/News/210，或電洽049-2856577。

頂級度假酒店涵碧樓推出季節限定耶誕麵包，由點心坊純手工製作，採預約排隊生產。圖／涵碧樓提供
頂級度假酒店涵碧樓推出季節限定耶誕麵包，由點心坊純手工製作，採預約排隊生產。圖／涵碧樓提供

麵包 涵碧樓

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