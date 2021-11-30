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一手攜帶！輕鬆打造專屬移動工作站

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖／有.設計uDesign提供
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一個能讓您有效提升工作效率的收納整理小幫手，不但可以減少翻找東西的時間，更可以讓您整潔的工作環境提供您更清新的日常，減少煩躁的事物，提升您的生活品質！

LHiDS Creative = Lead a modern lifestyle, 長期致力於產品的設計和品牌創建，公司的產品設計宗旨是為了簡化生活、自在工作而生。為了引領現代的生活態度，所有設計產品都為了讓生活更加簡便，減輕你每日的沈重負擔，讓工作與生活更自在有效率。

2020年首推出的磁吸模組化MagEasy 系列獲得2020德國紅點大賞殊榮，在全美第一募資平台Kickstarter上首次募資即於一小時內達標，累計贊助人次破五千人次，全球募資破1400萬！2021年推出第一款模組化識別證，依照你的需求隨意搭配，滿足你心中「想要」的證件套！整合磁吸識別證 + 模組式收納板 ，全新模組化設計，個別配件可拆可折，隨身收納超簡單，讓工作與生活更自在有效率！

圖／有.設計uDesign提供
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全新翻轉磁吸識別證+模組化收納概念的收納板，成為提升辦公效率的好夥伴！每個配件皆為磁吸設計，個別產品提供多種組合方式，上班和外出都好攜帶、好收納，定點工作也讓收納輕鬆無負擔！即日起至12月26日，有.設計新品上市，獨家集購優惠58折，了解更多詳請請上活動網站查詢。

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