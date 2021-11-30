一手攜帶！輕鬆打造專屬移動工作站

圖／有.設計uDesign提供

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LHiDS Creative = Lead a modern lifestyle, 長期致力於產品的設計和品牌創建，公司的產品設計宗旨是為了簡化生活、自在工作而生。為了引領現代的生活態度，所有設計產品都為了讓生活更加簡便，減輕你每日的沈重負擔，讓工作與生活更自在有效率。

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