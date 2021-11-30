豆花原來也可以這麼多變！布丁豆花、紫米豆花、泰奶豆花 還有超好拍的佈景
綿密豆花，清涼入嘴，是宵夜跟下午茶的最佳首選！
新竹市/北區
隱身於新竹城隍廟附近的小巷子內的30年新竹豆花老店。店豆花口味逼近50種，第一次來的朋友可以點牆上的人氣款推薦！（MENU美食誌茱莉的小小世界提供）
南投縣/埔里鎮
台北市/大安區
嘉義市/西區
惠村豆花
新北市/板橋區
澎湖縣/西嶼鄉
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