豆花原來也可以這麼多變！布丁豆花、紫米豆花、泰奶豆花 還有超好拍的佈景

綿密豆花，清涼入嘴，是宵夜跟下午茶的最佳首選！

福泉布丁豆花

新竹市/北區

隱身於新竹城隍廟附近的小巷子內的30年新竹豆花老店。店豆花口味逼近50種，第一次來的朋友可以點牆上的人氣款推薦！（MENU美食誌茱莉的小小世界提供）

逗花•豆花

南投縣/埔里鎮

白水豆花

台北市/大安區

嘉義壺豆花 甜品餐廳 豆漿豆花網美店

嘉義市/西區

惠村豆花

新北市/板橋區

二馬豆花

澎湖縣/西嶼鄉

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！