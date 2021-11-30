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豆花原來也可以這麼多變！布丁豆花、紫米豆花、泰奶豆花 還有超好拍的佈景

聯合新聞網 / MENU美食誌

綿密豆花，清涼入嘴，是宵夜跟下午茶的最佳首選！

福泉布丁豆花

新竹市/北區

隱身於新竹城隍廟附近的小巷子內的30年新竹豆花老店。店豆花口味逼近50種，第一次來的朋友可以點牆上的人氣款推薦！（MENU美食誌茱莉的小小世界提供）

逗花•豆花

南投縣/埔里鎮

店內裝潢簡單有個性，每人低消40元。有別於傳統加糖水的路線，而是結合水果挫冰、紅豆山藥銀耳、紫米地瓜粥等甜點，創造出的新式豆花！（MENU美食誌一起吃吃喝喝提供）

白水豆花

台北市/大安區

黑白水豆花賣的東西很簡單，簡單來說就是粉圓豆花、桃膠豆花、綜合豆花三種。除了豆花本身之外，最具特色的地方就是加上了麥芽糖花生粉和香菜，就像是宜蘭著名的小吃花生捲冰淇淋一樣。（MENU美食誌愛吃鬼Mia提供）

嘉義壺豆花 甜品餐廳 豆漿豆花網美店

嘉義市/西區

位於垂楊路上，鄰近文化路夜市，有著白皙的建築外觀。必點蜜粉圓泰奶壺豆花 $80，古早味口感的豆花綿密好吃，還會加上嘉義特產的蛋捲酥自己倒入泰奶，茶香十分濃郁！（MENU美食誌悠然小日子提供）

惠村豆花

新北市/板橋區

位於南雅夜市附近，復古的綠色招牌非常顯眼。招牌村豆花、村豆乳皆是必點品項！豆花系列皆可選三種料，分成黑水、混水、白水。選用非基改黃豆製作豆花，本身無甜度、只有純豆香氣，每種配料都吃得到原有食材的濃香。（MENU美食誌安安提供）

二馬豆花

澎湖縣/西嶼鄉

二馬豆花菜單很簡單，豆花、蘆薈茶、黑糖剉冰三樣。建築外觀傳統，盛裝的器皿也很有懷舊風情，所有配料都放在小甕中，糖水則在茶壺內。（MENU美食誌Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）

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