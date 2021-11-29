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蛋白石猶如濃縮美景 幻化成林曉同珠寶「曉夢花園」

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「曉夢花園」初月胸墜，59萬8,000元。圖／林曉同珠寶提供
「曉夢花園」初月胸墜，59萬8,000元。圖／林曉同珠寶提供

蛋白石含水，因此有令人心醉神迷的華麗遊彩。台灣珠寶設計師林曉同推出全新作品「曉夢花園」，以抽象的設計手法運用黑蛋白石、白色蛋白石和少見的橘色火蛋白石，駕馭迷人的遊彩之美，將時序漸進的轉折，由絢麗紅霞時移靜謐月夜之美，紀錄在「虹霞」、「初月」與即將天明的「曉夜」瞬間。

虹霞戒墜以迷人橘紅色火蛋白石與寶石刻畫初入夢境的月夜，作品採戒墜兩用的設計，將虹霞般熾熱的月色捕捉於身邊。初月胸墜則是以蛋白石如夢幻的月光遊彩，描繪明月初昇時刻，月色為大地鍍上一層淡黃透銀色彩。曉夜胸墜則以充滿魔幻色彩的蛋白石作為主石，營造出浸染夜幕幽藍的月色美景，圍繞守護著沙佛萊石花朵，胸墜兩用設計，讓配戴者能自由配帶於胸際與頸畔。

珠寶設計師林曉同以蛋白石創作全新「曉夢花園」系列珠寶。圖／林曉同珠寶提供
珠寶設計師林曉同以蛋白石創作全新「曉夢花園」系列珠寶。圖／林曉同珠寶提供
「曉夢花園」虹霞戒墜，45萬8,000元。圖／林曉同珠寶提供
「曉夢花園」虹霞戒墜，45萬8,000元。圖／林曉同珠寶提供
「曉夢花園」曉夜胸墜，98萬9,000元。圖／林曉同珠寶提供
「曉夢花園」曉夜胸墜，98萬9,000元。圖／林曉同珠寶提供
「曉夢花園」虹霞戒墜，45萬8,000元。圖／林曉同珠寶提供
「曉夢花園」虹霞戒墜，45萬8,000元。圖／林曉同珠寶提供

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