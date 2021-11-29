遠東集團挨罰徐旭東首露面 徐國安夫妻上台挺老爸
遠東集團今晚在遠企中心敦南廣場舉行集團耶誕樹點燈晚會，集團董事長徐旭東親自出席，也是日前集團在中國事業遭中國當局重罰後徐旭東首度露面，現場媒體大陣仗迎接，但徐旭東會後在工作人員保鑣的圍繞下離開，完全不受訪。倒是晚會過程中，徐旭東大打親子牌，遠東集團耶誕樹點燈晚會28年來，今年首度在耶誕晚會上介紹兒子、也是遠東集團創新長徐國安與媳婦徐佳莉（Juliana Hsu）上台。
一向很喜愛耶誕節活動的徐旭東，在耶誕晚會上心情看似沒有受中國罰款影響，在歌手唱耶誕歌時，忍不住跑上台拿起麥克風一起歡唱，並邀請現場所有嘉賓站起來跳舞，徐國安與徐佳莉也上台同歡，一起炒熱耶誕氣氛。徐國安上台也幽默表示「我們是一個國際化的家庭。」
徐旭東與美國籍的太太Mary育有2女1男，徐國安是獨子，中學時就被送去英國貴族名校伊頓公學就讀。大學時曾參加預備軍官訓練團，主動加入美國海軍陸戰隊。
徐旭東現場分享爸爸經，他談到「帶小孩很容易又很難，他也不知道該怎麼形容帶這個兒子的感覺，但兒子年輕時想要參加海軍陸戰隊，總共7年的時間，他曾經帶了200人在伊拉克等前線打仗，相較於自己管理公司，兒子曾跟我説，覺得他自己領導能力比我好。」徐旭東也特別介紹媳婦徐佳莉，表示媳婦是學財務及商業管理出身，徐佳莉目前的職稱遠東集團創新策略部管理總監。
徐旭東說，今天大家可以來這裡，表示台北防疫表現得很好，在台灣大家現在可以到處去旅行、去購物，大家也都拿到5000元振興券，之後再去消費振興台灣經濟。
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